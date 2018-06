També denuncien que en l'esdeveniment no hagin comptat amb la participació de les seleccions catalanes

Entitats i partits sobiranistes critiquen que els Jocs Mediterranis de Tarragona se celebrin enmig d’una situació de «repressió» política i que no comptin amb la participació de les seleccions catalanes. Òmnium, l’ANC, la Plataforma Proseleccions Catalanes, l’Associació Catalana pels Drets Civils i els grups municipals d’ERC, el PDeCAT i la CUP a l’Ajuntament de Tarragona ho han denunciat aquest dimecres al migdia en un acte al Balcó del Mediterrani, on han desplegat un mural on s’hi podia llegir el missatge ‘Free Catalonia’. Els convocants han cridat a aprofitar l’esdeveniment per internacionalitzar la situació que viu el país i han carregat contra el fet que membres del Govern de la Generalitat estiguin empresonats de forma preventiva o a l’estranger. «Això no ajuda a la normalitat dels Jocs. No podem mirar cap a una altra banda ni amagar el cap sota l’ala. Calen solucions polítiques a un problema polític, el reconeixement de l’esport català i l’alliberament dels presos i exiliats», ha etzibat Sergi Blàzquez, vicepresident de la Plataforma Proseleccions Catalanes.