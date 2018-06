L'Ajuntament i l'entitat Gènere Lliure han arribat a un acord

Actualitzada 27/06/2018 a les 16:31

L'Ajuntament de Tarragona ha arribat a una acors amb l'entitat Gènere Lliure per celebrar els actes de la Festa del Dia de l’Orgull LGTBIQ al Parc de Saavedra, ubicació que ja va ser escenari l’any passat dels actes programats per l’entitat.L'entitat ha denunciat que el Consistori no els cedia un espai al·legant que «l'activitat sol·licitada coincideix amb els Jocs Mediterranis».Segons el Consistori, han estat en contacte amb l’entitat amb la voluntat de trobar una solució perquè es poguessin celebrar les activitats i fossin compatibles amb la resta d’usos dels espais.En un primer moment, la plataforma va sol·licitar celebrar-ho al passeig de les Palmeres però l'Ajuntament va determinar que mancava informació a la seva sol·licitud d’ocupació de la via pública «ja que és un espai públic amb una elevada intensitat com a passeig i lloc d’interès turístic». Per aquest motiu, en el requeriment també se’ls demanava que proposessin una nova ubicació.Aquest dimarts, 26 de juny, l’entitat ha demanat fer-ho a la plaça Corsini, però a causa de la proximitat de la data de celebració (28 de juny) no s’ha pogut avaluar la seva idoneïtat.Finalment, ambdués parts han apropat posicions i el Parc Saavedra acollirà els actes de la celebració de Dia Internacional de l'Orgull LGTBI.