Denuncien que l'Ajuntament de Tarragona no cedeix un espai públic per celebrar el Dia de l'Orgull LGTBI

Gènere Lliure creu que el consistori utilitza «la burocràcia» i que no tenen resposta quan falta un dia per les activitats programades

Actualitzada 27/06/2018 a les 12:39

L'entitat Gènere Lliure a Tarragona ha denunciat que l'Ajuntament «utilitza la burocràcia» per no cedir-los un espai on celebrar el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI el 28 de juny. La plataforma va sol·licitar a principis de mes els permisos per poder fer la celebració al passeig de les Palmeres i no va ser fins al 21 de juny quan el consistori els va donar una resposta en què se'ls denegava l'espai, segons relaten. «La seva contestació va ser que ho rebutjaven perquè l'activitat sol·licitada coincideix amb els Jocs Mediterranis, que no té sentit perquè no coincideixen ni en horari ni en localització», lamenta Antoni Segura, un dels portaveus de Gènere Lliure a Tarragona. A més, segons l'entitat, l'Ajuntament esgrimeix que l'ocupació de l'espai resulta «desproporcionat i contradictori amb els usos i interessos generals de l'espai», perquè el passeig de les Palmeres té una «intensitat d'ús general com a passeig i lloc d'interès turístic». Segura ha afirmat que el consistori, els va suggerir que proposessin l'activitat a la plaça Corsini, però quan falta un dia encara no han rebut cap resposta.L'entitat explica que estan «sobtats» per la justificació de l'Ajuntament. Expliquen que se'ls va recomanar «verbalment» que demanessin traspassar l'activitat a la plaça Corsini, on, a priori, s'hi adiria més. Després d'enviar tota la documentació, expliquen que encara no han rebut cap resposta escrita, tot i que se'ls ha arribat a dir, segons l'entitat, que no els donaran l'espai perquè se'ls ha passat el termini. «Però això és mentida, perquè nosaltres vam començar a moure-ho tot el cinc de juny», ha considerat Segura, que lamenta que a un dia per la celebració no saben si es podrà fer o no, si se'ls acabarà cedint un espai o si hauran de fer-ho en un lloc privat. «Ens han deixat en pilotes», carrega.Gènere Lliure havia plantejat posar un escenari al lloc, a més de diferents actuacions, amb la participació de drag-queens, una barra amb beguda i menjar, un punt d'informació o de venda de marxandatge. La festa que plantejaven era oberta a tothom.L'entitat afirma que no volen malpensar ni creure que la decisió es deu a cap pensament polític de l'Ajuntament de Tarragona, on governa el PSC amb el PP. Gènere Lliure és una entitat que es va començar a moure per Tarragona fa dos anys. L'any passat també van tenir problemes perquè els cedissin un espai, ja que primer havien sol·licitat la plaça de la Font, on se'ls va denegar per motius similars. Finalment, la celebració es va fer al parc Saavedra, on l'esdeveniment va ajuntar unes 150 persones. L'entitat també critica la gestió del consistori en relació a les activitats de diversos col·lectius, ja que consideren que la cultura ciutadana no té el suport de l'Ajuntament.