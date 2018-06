Demanen fins a 22 anys de presó per l'assassí de Carmen Ginés per una violació l'any 2003

L’home, que també està empresonat per haver assassinat la seva parella a la Pobla de Mafumet, diu al judici que no recorda els fets

El 2016 va matar la seva dona a ganivetades

L’assassí confés de la seva parella, Carmen Ginés, a la Pobla de Mafumet el 2016, Francisco Javier M., s’ha assegut aquest dimecres a la banqueta dels acusats de l’Audiència de Tarragona per una violació ocorreguda el 2003 a Tarragona. L’home, de 46 anys, es troba en presó provisional comunicada i sense fiança des del 21 de desembre del 2016 per la mort de la seva dona i per haver agredit sexualment la filla d’ella. Precisament, arran de l'agressió a la menor es va obtenir el seu ADN, el qual va coincidir amb el perfil de les restes biològiques que no s’havien pogut identificar durant la investigació dels fets del 2003. El 4 de setembre de l’any passat, després d’atribuir-li la presumpta violació de fa gairebé 15 anys, el jutjat d’instrucció número 5 de Tarragona va formalitzar també el seu empresonament per aquesta causa. Durant la vista oral d’aquest dimecres, l’home ha assegurat que no recorda els fets. La fiscalia ha elevat la seva petició de 14 a 18 anys de presó i s’ha adherit parcialment a les peticions de l’acusació particular, que ha sol·licitat un total de 22 anys de presó. La defensa, en canvi, ha demanat la lliure absolució de l’home.Els fets pels quals s’ha jutjat a Francisco Javier M. es remunten al 18 d’abril del 2003. Cap a un quart de sis de la matinada, l’acusat es va acostar a un vehicle que acabava d’aparcar al carrer Sant Antoni Maria Claret de Tarragona. Abans que la conductora -que aleshores tenia 28 anys- sortís del turisme, l’home va obrir la porta del copilot i exhibint un tornavís d’uns 20 centímetres de longitud va obligar la noia a tornar a arrencar el cotxe i a conduir fins a una zona més apartada, a la Vall de l’Arrabassada.En aquell indret, l’acusat li va dir que es despullés mentre exhibia el tornavís. Davant la negativa de la dona, l’home va etzibar «O la vida, o et despulles», i aquesta finalment va accedir a les seves pretensions davant la por que li produïa l’acusat, segons la fiscalia. A continuació, va obligar-la a practicar-li una fel·lació i la va penetrar.Un cop consumada la relació sexual, el processat va obligar la jove a tornar a conduir fins al carrer Pin i Soler de Tarragona, d’on va baixar del vehicle. Abans, però, li va exigir que li entregués els diners i les targetes bancàries que portés al damunt, a la qual cosa ella li va lliurar 30 euros en efectiu. Com a conseqüència d’aquests fets, la víctima va requerir d’un llarg tractament psicològic.En les conclusions definitives, el ministeri públic ha sostingut que els fets constitueixen un delicte de violació, un de robatori amb intimidació i un de coaccions. En total, ha sol·licitat una pena de 18 anys de presó. A més, la fiscalia ha demanat que no es pugui aproximar a menys de 500 metres de la víctima, ni comunicar-se amb ella, durant un període de 14 anys.En concepte de responsabilitat civil, la fiscalia ha sol·licitat que l’home pagui una indemnització de 30.000 euros per les lesions psíquiques ocasionades a la dona i que li retorni els diners sostrets. La víctima va declarar dilluns a porta tancada i, durant el judici fet a l’Audiència de Tarragona, també han comparegut diversos agents de la policia espanyola i pèrits forenses.La fiscal ha defensat davant els magistrats que l’exposició de la víctima presentava «una claredat notable», malgrat el xoc per haver reviscut els fets. En la seva declaració, la dona va admetre que, en un primer moment, creia que l’home només volia robar-li el cotxe, però que va témer per la seva vida quan va veure que la duia a un lloc tan apartat i que va ser aleshores quan va accedir, sota amenaces permanents, a les pretensions sexuals de l’individu. La fiscal ha afirmat amb rotunditat que «la ciència parla» i que l’ADN localitzat en la víctima com en el vehicle corresponen a l’acusat, sense cap mena de dubte.De fet, la troballa de l’autor de la violació respon al fet casual que, arran de l'agressió sexual a menor perpetrada a finals del 2016, el seu ADN es va incorporar a la base policial de dades. D’aquesta manera, el perfil de les restes biològiques obtingudes el 2003 va activar una coincidència amb aquest individu. Això ha evitat que el cas prescrivís.L’advocat de l’acusació particular ha mantingut la petició de 22 anys de presó pels delictes d’agressió sexual, robatori amb violència i intimidació i coaccions. Per la seva banda, l’advocat de la defensa ha sol·licitat la lliure absolució del seu client o, subsidiàriament, la imposició d’una pena mínima de sis anys de presó per agressió sexual, amb una circumstància atenuant de drogodependència. El cas ha quedat aquest dimecres vist per a sentència.Francisco Javier M. va matar la seva parella, Carmen Ginés, la nit del 17 de desembre del 2016 en un pis del carrer Reus de la Pobla de Mafumet. L'home hauria mort la dona propinant-li nombroses ganivetades i no va ser fins l’endemà al migdia que es va personar a la comissaria dels Mossos de Campclar per confessar el crim. Quan els agents es van desplaçar al domicili per comprovar els fets, hi van trobar el cadàver amb signes de violència.A més de l’homicidi o assassinat de la dona, la magistrada de violència de Tarragona també va acusar l’home d’haver agredit sexualment a la filla de la seva parella, de 15 anys. Segons van assenyalar aleshores fonts judicials, no constaven denúncies prèvies de la dona, però sí que l’home tenia vigent una ordre d’allunyament d’una exparella per maltractaments. L’autor confés tenia aleshores 44 anys, la mateixa edat que la víctima, Carmen Ginés, molt coneguda al poble i amb qui s’havia casat feia dos anys. Per aquests fets, que es jutjaran en els pròxims mesos, la fiscalia demana 21 anys de presó per un delicte d'assassinat amb l'agreujant de parentiu i l'atenuant de confessió.