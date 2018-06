Atraca al Port de Tarragona 'Home', un iot híbrid de luxe

L'embarcació, que compta amb suits amb tot tipus de luxe, és una de les més silencioses i de les que menys contamina de la seva classe

Actualitzada 27/06/2018 a les 12:43

El iot híbrid de luxe 'Home' es troba atracat al Port de Tarragona, concretament a la Marina Port Tarraco, al Motlle de Llevant. L'embarcació, construida per Heesen Yachts, és molt nova en ser de l'any 2017 i destaca per ser un iot de luxe de propulsió híbrida, per la qual cosa és una de les embarcacions més silencioses de la seva classe i una de les que menys contamina.Pel que fa a les característiques del vaixell, cal destacar que té 50 metres d'eslora, té 16,3 nusos de màxima velocitat i arriba als 12 de velocitat de creuer. Construida en alumini, l'embarcació compta amb cinc suits en les que es poden disribuir deu passatgers, a més de la suite del propietari de gran luxe en la qual també s’hi troben un menjador i una sala d’estar. El iot també té espais pensats per gaudir del mar, a més d’un gimnàs, un jazuzzi i un solàrium.