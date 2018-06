Afectats d'iDental lamenten que els partits polítics no els facin costat

La plataforma Adafi planeja convocar una acció de protesta a Madrid pel 18 de juliol

Actualitzada 26/06/2018 a les 20:32

La plataforma Adafi, que agrupa clients afectats pel tancament de les clíniques d’iDental a l’Estat, planeja organitzar una concentració de protesta a Madrid, que tindria lloc el 18 de juliol. Òskar Xavier Abellán, portaveu dels afectats de les comarques de Tarragona, va iniciar una campanya per valorar la possibilitat de dur a terme l’acció de protesta a Madrid. «Primer, hem de valorar si la gent està en condicions de moure’s i si ho poden fer, i per això estem buscant un servei d’autobús amb un preu econòmic», va dir. Si el nombre de persones que donen suport a la iniciativa no és elevat, s’optarà, probablement, per concentracions en ciutats.El passat divendres, prop d’una cinquantena d’afectats, dels gairebé 200 que formen part del grup a la xarxa, van mostrar el seu neguit i van protagonitzar una acció de protesta davant els Serveis de Sanitat a Tarragona. Abellán va informar que cap formació política del territori «s’ha posat en contacte amb nosaltres per a interessar-se per la nostra situació».Francisco Javier Camacho, fundador de la plataforma Adafi, va informar a aquesta redacció que «iDental ens ha dit que hi ha 170.000 expedients oberts», la qual cosa implica que, com a mínim, a l’Estat hi ha aquest nombre de persones que van contractar el servei de la cadena de clíniques dentals que no han acabat el procés que van iniciar. D’aquest elevat nombre, molts afectats corresponen a les comarques tarragonines. Segons algunes fonts, iDental va atendre prop de 300.000 pacients a l’Estat.Per altra banda, Camacho va coincidir amb Abellán pel que fa a l’interès que el cas ha despertat entre la classe política. «El partit que més ens està donant suport és Podem, també altres, com PSOE o Ciutadans», però en menor mesura. Camacho va manifestar que està «disgustat» amb el PSOE, «perquè des que va guanyar la moció de censura no ha tornat a contactar amb nosaltres, quan sí ho feia abans de la mateixa». El fundador d’Adafi va afegir que, a escala local, alguns polítics «ens estan ajudant», però en la majoria dels casos «la resposta dels partits és mínima». Segons la seva opinió, «ens haurien d’ajudar més, ja que parlem de persones amb la boca destrossada, que encara paguen crèdits bancaris i, que en molts casos, tenen pocs recursos». SanitCamacho va dir que, amb el tancament de les clíniques, «pensàvem que el cas agafaria un altre rumb».