Uns 300 avis es concentren en resposta a la xiulada a Torra als Jocs i per la llibertat dels polítics presos

La convocatòria de Tercera Joventut per la República ha ajuntat els manifestants al Balcó del Mediterrani

Actualitzada 26/06/2018 a les 13:17

Uns 300 avis vinguts d’arreu del Camp de Tarragona s’han concentrat aquest dimarts al Balcó del Mediterrani en resposta a la xiulada que el president del Govern, Quim Torra, va rebre en la inauguració dels Jocs Mediterranis. En la protesta, en què han participat manifestants de Reus, Vila-seca, la Canonja, Cambrils o Mont-roig, entre d’altres, s’ha reclamat la llibertat dels polítics independentistes presos. Lluís Jové, portaveu dels convocants de la trobada, Tercera Joventut per la República, ha afirmat que no podien permetre que «a casa nostra es xiuli el nostre president», a més de mostrar el rebuig per la imatge de graderies buides o les acusacions d’haver repartit entrades a entitats com Vox o Societat Civil Catalana, o el contingut de la cerimònia, on no consideren que s’hagi reflectit la cultura tarragonina.Gorres de color groc, samarretes grogues i pancartes on es pregunta si és il·legal votar. Amb tot aquest material, desenes d'avis vinguts d'arreu de les comarques tarragonines han expressat el seu malestar per la xiulada a Torra divendres, en la inauguració dels Jocs Mediterranis. Articulats en diverses entitats, han reclamat la posada en llibertat dels polítics independentistes presos com a punt previ abans de cap negociació. «No pararem ni un sol dia fins que no aconseguim que alliberin els presos», han afirmat. Els avis s'han emplaçat a participar en les trobades, que es faran a partir d'ara a la plaça de la Font, i no descarten sumar-se a possibles convocatòries de cara la cloenda dels Jocs, diumenge a la nit.La crida respon a una sèrie d'actes dels col·lectius d'avis, encapçalats pels Avis per la Llibertat de Reus, un dels primers grups que va sortir i dels més multitudinaris. Els convocants, Tercera Joventut per la República, van començar actes al juny amb la intenció que les persones grans «no es quedin a casa». «Som gent que hem viscut el final de la guerra i una dictadura, i pensàvem que això s'havia acabat, i ara veiem que s'estan retallant llibertats i això no es pot comportar», ha assegurat el portaveu.A l'acte han participat l'ANC i Òmnium, a més del regidor d'ERC Pau Ricomà i del PDeCAT Dídac Nadal. En la concentració s'ha fet la lectura d'un manifest, en què s'ha recordat els presos independentistes i els seus familiars, s'ha cantat L'Estaca i Els Segadors. Els manifestants han reclamat la dimissió de l'alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, i han demanat que no es faci «ni un pas enrere».