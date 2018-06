Roben en un pis de l'Albada aprofitant l'absència dels amos durant la revetlla

Els lladres també ho van intentar en un altre domicili del bloc del costat i una veïna ja havia trucat a Mossos alertant d’un jove sospitós

Actualitzada 25/06/2018 a les 21:38

Objectes cars, no voluminosos

Un noi sospitós intentant entrar

Un grup de matrimonis, veïns del mateix carrer, surt a celebrar la revetlla de Sant Joan. En tornar a casa, als volts de la una de la matinada, una d’aquestes parelles es troba la porta forçada i oberta, la llar completament regirada; un altre matrimoni descobreix que totes les reixes que envolten casa seva, situada en un pis baix, han estat forçades. És el que va succeir aquest darrer dissabte a la nit a dues famílies del carrer Lluís Bonet Amigó, del barri de l’Albada.Al pis de la família on els delinqüents sí que van poder entrar, el panorama era desolador: «S’ho van trobar tot per terra, li havien obert i remogut, fins i tot, el que tenia a les bosses de l’armari», explica la veïna que va patir l’intent de robatori, sobre la situació del seu matrimoni amic. Els lladres, segons creuen els afectats, haurien aprofitat l’alçada dels comptadors externs que hi ha a la vora del portal d’entrada a l’edifici, per enfilar-se i accedir al primer pis, a través de la finestra d’una de les habitacions.Els delinqüents es van endur diverses joies, però van arrasar, especialment, amb els petits aparells tecnològics que tenia la família: l’ordinador portàtil, dues tauletes electròniques i dos terminals telefònics de tipus smartphone. Si bé, no van tocar cap aparell electrònic voluminós, com ara el televisior principal de la casa. Els veïns sospiten que ho haurien fet per no cridar especialment l’atenció.La unitat de Policia Científica dels Mossos d’Esquadra va analitzar tots dos domicilis al llarg del dia de Sant Joan –la jornada posterior als fets–, a fi de poder trobar empremtes dactilars dels autors. Si bé, segons van apuntar els agents als inquilins, aquests haurien emprat guants, pel que no hauria estat possible –segons relaten els afectats– trobar un rastre clar.Segons comenten els veïns del carrer Lluís Bonet Amigó, una jove de l’edifici ja havia observat quelcom estrany aquella mateixa nit de revetlla: «Va veure a un noi movent el pany del portal, com si volgués entrar», explica a aquest diari una de les afectades. La noia li va preguntar a l’individu, des de casa seva, «què feia ell allí», apunta la veïna. Ell, segons la versió dels residents, li va respondre: «Tú te callas la boca». Davant aquesta actitud, la jove de 19 anys va trucar a la seva mare, que també es trobava sopant fora, per explicar-li la situació, i tot seguit, als Mossos d’Esquadra. «Va estar esperant 40 minuts de rellotge, però no va venir cap patrulla», es lamenta la resident a qui van forçar les reixes, tot reclamant una major presència policial, per part de Mossos i de Guàrdia Urbana, al barri de l’Albada: «Abans veiem patrulles més sovint, ara ja fa un temps que, almenys nosaltres, gairebé no en veiem», conclou.