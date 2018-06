PPC crida a assistir a Jocs de Tarragona i que no es faci «boicot polític»

Alejandro Fernández s'ha mostrat convençut que el públic de la inauguració no va ser seleccionat

Actualitzada 26/06/2018 a les 16:12

El portaveu parlamentari del PPC i diputat per Tarragona, Alejandro Fernández, ha fet una crida a la ciutadania tarragonina i catalana a que, «independentment de la seva ideologia política, siguin separatistes o no», assisteixin als Jocs Mediterranis de Tarragona i no se'n faci un «boicot polític».En roda de premsa al Parlament, Fernández -qui també és president provincial del PP de Tarragona- ha estat preguntat sobre la polèmica sobre l'assistència als Jocs i l'encreuament de declaracions, després que el Govern denunciés que el públic de la cerimònia d'obertura, on es va escridassar el president català, Quim Torra, estava «sorprenentment seleccionat», cosa que l'alcalde de Tarragona, el socialista Josep Fèlix Ballesteros, va negar.«Més enllà del debat que s'està produint, la informació que tinc és que hi ha entitats que tenien entrades i van decidir no assistir per la raó que fos», ha suggerit Alejandro Fernández.El diputat popular ha fet, «com a tarragoní, una crida al conjunt de població de Tarragona, de tota la província i de tot Catalunya, a que independentment de la seva ideologia política, siguin o no separatistes, donin suport a aquests Jocs i que no se li passi pel cap a ningú no assistir per un boicot polític».«Que hi vagin i que hi assisteixin, i ja parlarem de la política després. Es tracta de gaudir d'un esdeveniment que, per a una ciutat mitjana com Tarragona, és prou important com per no barrejar política. Faig una crida a la unitat de tothom, independentment de la seva ideologia», ha insistit.Fernández s'ha mostrat convençut que el públic de la inauguració no va ser seleccionat, perquè «cadascun va on vol i l'entrada era lliure», i ha suggerit que «les persones que se senten separatistes tenien l'oportunitat i no se li prohibia l'entrada a ningú».En qualsevol cas, més enllà que «el primer dia hi va haver problemes d'assistència» a les competicions de les diferents disciplines esportives, Fernández ha celebrat que «ahir va començar a revifar» l'assistència de públic, en el marc d'una cita en la qual, ha subratllat, «hi ha esportistes de primer nivell i un espectacle extraordinari».