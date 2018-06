Una baralla multitudinària fa que la FAVT demani la mediació urgent

Una discussió per suposades amenaces per part d’un home a uns nens, acaba amb una nombrosa batussa en un bar del barri de Campclar

Difícil convivència

La Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona va demanar ahir una taula de mediació urgent a l’Ajuntament, entre els diversos col·lectius que conviuen als barris de Ponent. El detonant ha estat una multitudinària baralla que es va produir diumenge a la nit a la Rambla de Ponent de Campclar, entre ciutadans marroquins i gitanos. La presidenta de la FAVT, Cristina Berrio va traslladar la necessitat de comptar amb tècnics especialitzats del consistori, a la regidoria de Serveis a la Persona, Ana Santos, per tal de millorar la convivència.L’espurna definitiva va saltar als volts de les nou de la nit de diumenge –dia de Sant Joan–, quan un petit grup de nens, suposadament, segons diversos veïns, s’hauria dedicat a tocar els timbres d’alguns blocs del carrer Riu Tordera, al barri del Pilar. «A un dels veïns feia un més i mig que el trucaven i l’insultaven, tant a ell com a la seva dona», assegura un amic proper de la parella. L’home, hauria baixat immediatament al carrer i els hauria trobat. Segons la versió de diversos veïns, va exigir als petits que el portessin on fossin els seus pares «per explicar-los el que estava passant amb els nens i posar-hi remei», apuntaven ahir a Diari Més.Els menors van conduir a l’home de 52 anys fins a un bar proper de la Rambla de Ponent. Allí –sempre segons la versió dels veïns–, els nens haurien dit als seus pares que aquest veí de Riu Tordera «els volia pegar». En aquell moment al local hi havia entre 20 i 25 persones, que van esclatar contra l’home. «Van anar contra ell i li van pegar. Ell es va defensar», comenten persones del seu entorn.L’agressió que va patir va fer que algú avisés a altres familiars seus, residents al barri de Mas Pellicer de Reus, que es van presentar a Campclar –serien prop d’una vintena– «amb pals».Segons testimonis presencials, van volar taules i cadires de l’establiment de restauració durant la baralla. Els Mossos d’Esquadra van rebre la trucada d’avís a les 21.40 h de la nit. En arribar, van trobar-se que una de les parts de la baralla –els familiars vinguts de Reus– marxava en tres vehicles. En aquell moment, el pare d’un dels menors assegura als agents que han intentat agredir al seu fill. Els policies parlen immediatament amb el noi, qui els explica que es trobava jugant i, en apropar-se a la porta d’un bloc, hauria sortit un home per la finestra escridassant-los. Segons el nen, l’home hauria baixat al carrer i els hauria amenaçat.La baralla, que va aixecar una gran expectació, es va saldar amb dos detinguts per amenaces: l’home al qual haurien trucat al timbre i que va acudir al bar, i un noi de 21 anys resident al barri Mas Pellicer de Reus. Ambdós arrestats van passar la nit a la comissaria a l’espera d’un judici ràpid al llarg de la jornada d’ahir.Aquesta batussa entre ciutadans marroquins i gitanos preocupa a molts residents, per si la convivència entre ambdós col·lectius pogués veure’s seriosament afectada, i pogués derivar en noves tensions i enfrontaments.Diversos veïns del Pilar consultats asseguren que quan alguns petits cometen bretolades, «no se’ls pot cridar l’atenció perquè et diuen de tot», comenta un home gran. «Et diuen: pega’m, si sóc menor! Això és molt fort i és una realitat que vivim dia a dia», afegeix.Per tal de rebaixar la tensió i fomentar «el civisme, la integració i la convivència», des de la FAVT consideren imprescindible una taula de mediació i molt de diàleg entre les diverses comunitats. A més, l’entitat creu necessari impulsar un Pla de Civisme en escoles i associacions «per integrar i fer a tots conscients de les normes».La presidenta de l’entitat, Cristina Berrio, considera que la convivència no és bona a Ponent: «La conflictivitat va a més als nostres barris. Els Mossos i la Guàrdia Urbana ens diuen a les reunions que les xifres d’actuacions policials van baixant, però des de la FAVT diem que són dades irreals, ja que hi ha gent que no denuncia».