L'AV La Catedral alerta d'un rusc d'abelles darrera d'un mur del carrer Arc d'en Toda

L’associació veïnal denuncia que va alertar fa setmanes a l’Ajuntament del perill que suposa, però que el rusc continua en el lloc i s’hi ha hagut de posar cinta aïllant com a solució provisional

Actualitzada 26/06/2018 a les 12:55

Un rusc d’abelles s’ha instal·lat darrere d’un mur del carrer Arc d’en Toda. L’Associació de Veïns de la Catedral va informar de la presència d’aquest insecte a l’Ajuntament des de fa setmanes, segons informen, pel perill que podia tenir pels vianants i nens que passen per aquesta zona. Segons els veïns d’aquest carrer de la Part Alta, però, de moment no s’ha fet cap actuació i el rusc continua al lloc.Segons els veïns, l’Ajuntament els va informar que havien contactat amb un apicultor, però el cert és que el rusc segueix present en aquest carrer. També informen que els Bombers van traslladar-se fins el lloc el passat diumenge per procedir a treure l’eixam, però no van poder treure’l perquè no tenien la clau per entrar al lloc on hi ha el rusc.Davant d’aquest problema, la solució provisional ha estat posar cinta adhesiva al forat, però els veïns expliquen que les abelles han fet un altre forat sobre de la cinta. Per aquest motiu, esperen que l’Ajuntament actuï i el rusc pugui ser tret ben aviat.