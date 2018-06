El correfoc infantil de Torreforta tanca els actes de Sant Joan

L’esdeveniment donarà el tret de sortida a la temporada dels grups de foc infantils

Torreforta serà l’escenari del correfoc infantil del dissabte 30 de juny. L’olor de pólvora tan característica d’aquest mes tornarà a ser protagonista i, en aquesta ocasió, farà partícips els més petits sortint al carrer en una de les manifestacions festives per excel·lència del país: els elements de foc.La consellera de Festes i Cultura, Begoña Floria, ha explicat que «aquest any hem donat una impuls a la festa de Sant Joan amb el correfoc petit que reforça la festa familiar i infantil i, al mateix temps, organitzem un acte de ciutat a Torreforta, d’acord amb el compromís de descentralitzar la festa que estem duent a terme en els darrers anys».El correfoc començarà a les 20.30 hores des de la plaça de l’Església i les entitats es concentraran en aquest indret mitja hora abans de l’inici. El recorregut passarà pel carrer Segarra, Prades, Amposta, Riu Glorieta i finalitzarà al Centre Cívic de Torreforta, on hi haurà una encesa conjunta. L’acte comptarà amb la participació del Ball de Diables infantil de Tarragona, el Drac petit de Tarragona i el Bou petit de Tarragona.Aquest correfoc marcarà l’inici de la temporada dels grups de foc dels més petits de la ciutat i servirà per posar en marxa el rodatge de cara a les futures actuacions. A més, serà l’encarregat de tancar el programa dissenyat en el marc de la celebració de Sant Joan, que va començar el passat dissabte 16 de juny i que ha inclòs més d’una vintena d’actes.A més, aprofitant la celebració del correfoc, l’Associació de Veïns Progressista de Torreforta i la Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona han organitzat un cap de setmana d’actes festius al barri que inclou actuacions musicals, activitats infantils i un sopar de carmanyola en acabar el correfoc infantil.