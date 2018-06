Destrosses per milers d'euros a l'Escola Cèsar August durant la nit de Sant Joan

Uns vàndals han trencat vidres i portes i han fet explotar amb petards una nevera, l'ascensor, màquines expenedores o l'aire condicionat, entre d'altres trencadisses

Les reparacions, de milers d'euros, pretenen estar enllestides al setembre

Desagradable sorpresa la que es va trobar el professorat de l'Escola Cèsar August ahir dilluns en retornar a les seves tasques després del cap de setmana. Alguns brètols van aprofitar la nit de Sant Joan per fer nombroses destrosses al centre educatiu que costaran a l'Ajuntament de Tarragona milers d'euros. Portes i vidres trencats, diversos aparells que han volat pels aires a causa dels petards o un extintor buidat a l'aula de cicomotricitat són alguns dels desperfectes que ha patit el centre, on avui s'està duent a terme el peritatge dels danys ocasionats.Tot i que les destrosses van sortir ahir dilluns a la llum, quan l'equip docent va tornar a la feina, els fets haurien succeït la nit de Sant Joan, quan uns brètols van aprofitar per fer actes vandàlics amb petards dins l'escola aprofitant el soroll d'aquesta nit festiva. El succés però es va fer amb ànim de cometre un acte vandàlic i no un robatori, ja que l'escola no ha trobat a faltar cap objecte ni aparell, tal i com ha confirmat el conseller d'ensenyament a aquest mitjà, Francesc Roca.Els vàndals van entrar al centre educatiu per la part del darrere, tot trencant un vidre de l'aula d'educació infantil. Un cops dins, van trencar portes i vidres de diverses classes i van buidar un extinctor a l'aula de cicomotricitat, tot embrutant l'espai i fent malbé tots els elements que hi havien dins. A més, els individus es van valdre de petards per tal de fer explotar diversos aparells. En concret, els petards es van posar dins de l'ascensor, dins una nevera, a l'aparell de l'aire acondicionat, a una màquina expenedora i a diversos armaris, entre d'altres.La Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra van acudir ahir al centre escolar per tal de recollir les empremtes dels responsables dels fets. Per altra banda, la companyia d'assegurances està duent a terme avui el peritatge dels danys que ha patit l'escola.Els desperfectes ocasionats en aquest centre educatiu costaran al consistori tarragoní milers d'euros a determinar, a falta de saber les dades concretes del peritatge. La suma però, serà d'una quantitat important ja que, segons ha informat el conseller d'Ensenyament, només la neteja de l'aula de cicomotricitat i la neteja o reposició de tots els elements que hi havia dins -com per exemple matalassos de fer gimnàstica- ascendeix a 2.300 euros.Francesc Roca ha afirmat que l'Ajuntament treballa intensament per tal de reparar totes les destrosses i que l'escola estigui en perfecte estat l'1 de setembre o, almenys, abans que torni a iniciar-se el curs. A més, el conseller ha explicat que el casal d'estiu que es duu a terme en aquest centre es podrà dur a terme amb tota normalitat, ja que l'espai on es realitza no ha quedat afectat pels danys. Per últim, ha explicat que la comissió de seguretat amb els diversos cossos es reunirà per valorar les incidències i fer actes de prevenció a escoles i llars d'infants, ja que «l'estiu és molt llarg».«Preocupa que una escola, que és un patrimoni educatiu, social i cultural, tingui una sensació de vulnerabilitat quan es produeixen aquests fets», afirma Roca, ja que «com a centre educatiu sents que hi ha algú que no t'està respectant». El conseller afirma que «sent tristor» per aquests successos. Malgrat això, Roca afirma que «l'Escola Cèsar August és un centre que ha implicat la seva comunicat educativa i en el seu entorn en valors com el respecte i la convivència i el que hem de fer és seguir treballant en aquesta línia».