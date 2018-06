Tindrà lloc dimarts a les 11 hores al Balcó del Mediterrani

La Tercera Joventut per la República ha convocat per dimarts al matí una concentració en contra de la xiulada que es va fer al president de Catalunya, Quim Torra, a la inauguració dels Jocs Mediterranis. La manifestació es farà a les 11 hores al Balcó del Mediterrani.Els jubilats tarragonins fan una crida a tots els avis del territori, que van viure la dictadura i van lluitar per defensar la democràcia, a unir-se a la protesta. Durant la reunió, el col·lectiu parlarà amb els familiars dels presos polítics i exiliats.