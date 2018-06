Tarragona acollirà l'exposició 'Presos polítics a l'Espanya contemporània'

Dimarts s'inaugura la reproducció de l'obra de Santiago Sierra

Actualitzada 25/06/2018 a les 17:13

La polèmica obra de Santiago Sierra Presos polítics a l'Espanya contemporània, retirada a ARCO arriba al Casal Popular Sageta de Foc de Tarragona. Una reproducció de l'obra de Sierra, cedida per Anna Solé Llop, es podrà visitar a partir de demà a les 19,30 hores.Des del Casal aposten per la cultura popular com a element de «crítica, reivindicació i transformació social i l'art com a eix vertebrador de la societat».La inauguració de demà anirà a càrrec de l'artista Àlvar Calvet, el qual ens farà un viatge creatiu per tota l'obra de Santiago Sierra per tal de seguir conscienciant sobre la situació de les preses polítiques i demanar-ne l'alliberament.L'obra inclou 24 fotografies en blanc i negre de rostres pixelats de presos polítics a Espanya, entre els quals hi ha el vicepresident destituït pel 155, Oriol Junqueras, o l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, a més d'activistes del 15-M, els joves detinguts a Altasu per una baralla amb guàrdies civils fora de servei o els titellaires de Madrid, entre d'altres. Les fotografies van acompanyades d'un breu text explicatiu que, sense dir cap nom, permet identificar les persones retratades. Tots ells representen un total de 74 presos de col·lectius i posicions molt diverses.