Tallada l'A-7 per un accident amb un camió, una segadora i dos turismes implicats

Quatre persones han resultat ferides

Actualitzada 25/06/2018 a les 13:47

L'A-7 roman tallada a l'alçada de Tarragona, el matí d'aquest dilluns, a causa d'un accident en el qual s'han vist implicats un camió, una segadora i dos turismes. En aquest accident han resultat ferides un total de quatre persones, tres de caràcter menys greu i una lleu, segons les informacions del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). El succés està causant llargues retencions en aquesta autovia.L'accident s'ha produït a les 11.58h al punt quilomètric 1.160 entre Bonavista i la Canonja i en sentit sud, tal com ha informat el Servei Català de Trànsit. Un camió tipus tràiler ha xocat amb una màquina agrícola -concretament una segadora- i ha fet la tisora, per la qual cosa s'hi han vist implicats dos cotxes més. Un total de quatre persones han resultat ferides. Dues d'elles s'han traslladat a l'Hospital de Santa Tecla i una al Joan XXIII amb pronòstic menys greu, mentre la quarta ha estat atesa i donada d'alta in situ. Fins al lloc s'hi han traslladat tres ambulàncies del SEM.A causa de l'accident, l'A-7 ha quedat completament tallada al trànsit, per la qual cosa s'estan creant llargues cues de vehicles que es veuen encallats en la retenció. S'estan fent desviaments per l'A-27.