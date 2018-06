Plataforma del Miracle: tanques forçades i sensesostre vivint a l'interior

L’Ajuntament la va clausurar ara fa cinc anys per problemes estructurals i de seguretat

Actualitzada 24/06/2018 a les 21:06

La setmana vinent es compleixen cinc anys del tancament de la plataforma de formigó de la platja del Miracle per problemes de seguretat i mancances estructurals. L’estructura, inaugurada l’any 2001 amb un cost de 1.290 milions de pessetes de l’època –7,7 MEUR–, continua esperant les obres de rehabilitació que el consistori tarragoní promet i anuncia de forma cíclica d’ençà que es va clausurar.La deixadesa i la degradació d’aquest espai de 6.100 metres quadrats és palpable ja des de fora: dels 17 accessos (entre rampes i escales superiors i inferiors) fins a nou han estat rebentats o forçats. A dalt, s’acumulen vidres d’ampolles trencades, bosses de brossa, metres de canaletes de l’aigua amb les tapes arrancades, recobriments de fusta trets i en els racons de l’estructura, s’aprecien nombroses restes d’excrements humans, embolcalls de tampons i paper higiènic usat. Cal afegir-hi que s’han realitzat diverses fogueres usant bosses de brossa.A més, des de fa un temps, quatre dels cinc mòduls recoberts de fusta que comuniquen la part superior de la plataforma amb l’aparcament, han esdevingut una llar per a persones sensesostre –l’únic que no ha estat ocupat pertany a l’equip de socorristes de Creu Roja–.Les persones sensellar que hi resideixen, retiren les tanques i s’estableixen a la petita terrassa intermèdia. Allí, acumulen piles de roba, estris personals, llaunes de menjar, xampú o setrilleres d’oli, entre d’altres. Segons apunten a aquest diari usuaris habituals de la platja del Miracle, en les darreres setmanes només s’ha vist activitat a dos dels mòduls. De fet ahir mateix, els sensesostre seguien a les terrasses. Qualsevol banyista podia veure des de la platja la seva roba estesa i als inquilins moure’s al seu interior.«En una de les terrasses hem arribat a comptar entre tres i quatre persones vivint, a l’altre, només n’hi ha una», apuntava ahir un ciutadà. De fet, els mateixos socorristes de la Creu Roja s’han vist sorpresos a l’inici de la temporada per la presència d’inquilins. Alguns membres de l’equip de salvament van intentar dialogar amb ells dies enrere, per tal d’indicar-los que no era un lloc adequat –tenint en compte que la plataforma es troba tancada per problemes estructurals–, però els sensesostre van fer cas omís. Els membres de Creu Roja van posar la situació en coneixement de la Guàrdia Urbana, però, de moment, les persones que resideixen en aquestes terrasses continuen a l’espai.