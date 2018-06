L'estudiant Julio Manuel Sánchez guanya el premi Magda Medir-Essity

Aquest reconeix el millor estudiant de l'assignatura Pràctiques de Lideratge d’Equips dels graus d'Enginyeria Química i Enginyeria Agroalimentària

Premi Magda Medir

Julio Manuel Sánchez, estudiant de l’Escola Tècnica d’Enginyeria Química (ETSEQ), ha guanyat el premi Magda Medir-Essity, que s’atorga per primera vegada al millor estudiant de l’assignatura Pràctiques de Lideratge d’Equips que es fa al quart curs dels graus d’Enginyeria Química i Enginyeria Agroalimentària. L’acte de lliurament del premi es va fer el 22 de juny a la sala de graus de l’ETSEQ.El guanyador va ser escollit pels professors de Pràctiques de Lideratge d’Equips i per mànagers de l’empresa Essity d’entre un total de 17 estudiants. Aquests han exercit diferents rols al llarg de tot l’any acadèmic: líders d’equips de projecte formats per estudiants de primer curs; formadors dels líders d’equips de projecte de segon curs; emprenedors i rols de suport. En tots aquests rols, els estudiants han d’oferir serveis reals a persones reals per produir resultats tangibles. En aquesta experiència els estudiants de quart reben la formació i el coaching personal per desenvolupar la seva millor versió en els seus respectius rols i adquirir informació valuosa per dirigir les seves carreres professionals.L’acte va ser presidit pel vicerector d’Innovació i Transferència del Coneixement Francisco Medina, que va destacar que «l’ETSEQ ha aconseguit desenvolupar un model educatiu de referència, on el contingut sobre lideratge d’equips és un element fonamental».Magda Medir, que dona nom al premi, és part del professorat de l’assignatura Pràctiques de lideratge d’equips hi ha Magda Medir. Medir ha fet recerca sobre l’ensenyament de les ciències i ha dissenyat i avaluat materials didàctics pel seu aprenentatge. Ha col·laborat amb el Departament d’Ensenyament en el disseny i la implementació del projecte Ciència 6/12, i a partir de 1990 va dirigir el projecte educatiu APQUA. Ha contribuït a l’avaluació i millora del Projecte 1er/4rt del grau d’Enginyeria Química i ha facilitat la incorporació de processos de coaching i el desenvolupament d’un model de lideratge en aquest projecte docent de l’ETSEQ.