Ha sol·licitat una reunió amb l'alcalde perquè exposi tota la informació relativa a les entrades venudes i regalades

Actualitzada 25/06/2018 a les 09:58

El grup municipal ERC-MES-MDC s’ha sumat a la petició de la CUP d’exigir a l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, que doni explicacions sobre la polèmica entorn a les entrades de la cerimònia inaugural dels Jocs Mediterranis. Els republicans han sol·licitat una reunió amb Ballesteros per rebre informació sobre el nombre d’entrades venudes, per quins canals s’ha fet la venda, quantes entrades s’han regalat i amb quin criteri i quantes peticions d’entrades s’han denegat.El portaveu d’ERC, Pau Ricomà ha afirmat que «exigim una explicació pública i que pugui ser contrastada per la poca afluència de públic a la inauguració» i també que demanarem explicacions «per les informacions de diversos mitjans que apunten que es van regalar un gran nombre d’entrades a partits com Vox i SCC». Des del grup municipal, per altra banda, també lamenten «la imatge que es va donar amb un Nou Estadi mig buit».