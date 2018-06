Els principals dirigents del PP de Tarragona es decanten per Casado

Elisa Vedrina votarà a Josè Ramón García Hernández i Unma Rodríguez és independent

Actualitzada 24/06/2018 a les 20:27

Els principals quadres del Partit Popular a Tarragona es decanten per la candidatura de Pablo Casado com a futur president de la formació. Els dos referents més significatius d’aquest partit a les comarques tarragonines, Alejandro Fernández –portaveu del seu grup al Parlament de Catalunya– i Jordi Roca –diputat a les Corts–, donen suport a Casado, com també ho fa el regidor a l’Ajuntament de Tarragona Josep Acero. Dels quatre regidors del grup del PP al consistori tarragoní, dos donen suport a Casado. A més d’Acero, l’altre seria José Luís Martín, tot i que aquesta redacció no va poder contactar amb el portaveu del PP. Elisa Vedrina es decanta per José Ramón García Hernández i la regidora de Turisme, Inmaculada Rodríguez, és independent.La dimissió de Mariano Rajoy com a president del Partit Popular després de perdre la moció de censura que li va plantejar Pedro Sánchez i, per tant, el govern de l’Estat, fa que, per primera vegada, els afiliats del PP podran escollir al seu màxim representant en unes primàries que se celebraran el dia 5 de juliol. De la fase inicial, sortiran els dos finalistes que competiran pel càrrec de president del partit en el congrés que se celebrarà els dies 20 i 21 de juliol. Els afiliats registrats i al corrent del pagament de la quota podran escollir entre Pablo Casado, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal, José Manuel García-Margallo, José Ramón García Hernández, Elio Cabanes i José Luis Bayo.L’home fort del PP a Tarragona, Alejandro Fernández, va manifestar ahir a Diari Més que la seva aposta és per Pablo Casado, qui representa «el relleu generacional». També és el seu candidat idoni per coincidència ideològica, per «tenir un pensament lliberal i renovador» que pot aportar un altre aire al partit. A les xarxes socials, Fernández fa públic el seu suport a Casado «perquè defensem les mateixes coses: Espanya, la llibertat, l’humanisme i la tolerància zero davant el separatisme supremacista, i per això milito al PP».Fernández va assegurar que, a Tarragona, circumscripció que el va escollir diputat al Parlament de Catalunya en les eleccions del 21 de desembre, «la major part dels càrrecs estan amb Casado». El dirigent popular va remarcar que el 5 de juliol «els afiliats votaran lliurement per la candidatura que prefereixen». En la línia es troba Jordi Roca, qui a les xarxes també ha expressat el seu suport a Casado. Roca utilitza els mateixos arguments que Fernández i afegeix que ho fa «perquè tinc il·lusió en el futur».Josep Acero, regidor a l’Ajuntament de Tarragona, va dir, per la seva banda, que «tots els candidats que es presenten són bons –va citar a Soraya Sáenz de Santamaria–, però votaré per Pablo Casado, persona jove, molt traballadora i lliberal que vol retornar la il·lusió al partit i pot atraure a gent jove». «El seu ideari és el més lliberal», va subratllar.La regidora Elisa Vedrina votarà a José Ramón García Hernández. «Va ser el primer que es va presentar i coincideixo amb la seva ideologia lliberal conservadora, i perquè vol rearmar l’humanisme cristià, motiu pel qual em vaig afiliar al PP», va dir.L’encara subdelegat del Govern de l’Estat, Jordi Sierra, no es va postular per cap dels candidats. «He d’estudiar les diferents opcions», va comentar.