No ha estat inaugurada, però la gent la utilitza

Actualitzada 24/06/2018 a les 20:35

La Passera Santa Tecla, que permet superar la llera del riu Francolí a l’alçada del pont del mateix nom, ja és utilitzada per vianants i persones que es desplacen en bicicleta, tot i que encara no ha estat inaugurada. La passera es va col·locar el passat mes de març, però la seva utilització estava prohibida. Unes planxes de metall impedia el pas, però, en diverses fases, la gent les va treure, fins a deixar el pont lliure de qualsevol obstacle, com va comprovar aquesta redacció el passat dissabte al matí.