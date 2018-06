Detenen un home per vendre cocaïna al barri de Sant Salvador

El detingut gestionava tres punts de venda al detall durant les 24 hores al dia

Actualitzada 25/06/2018 a les 14:08

La Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana de Tarragona han desmantellat un punt de venda de cocaïna al barri de Sant Salvador de Tarragona. Els agents han detingut un home com a responsable d’aquest punt de venda com a presumpte autor d’un delicte de tràfic de drogues.La investigació es va iniciar el mes de març, quan diversos veïns es van queixar del deteriorament que estava patint el barri a conseqüència de l’augment de venda de drogues al detall. Arran d’aquesta informació, es van iniciar diverses gestions amb la finalitat de detectar la ubicació d’aquests punts i així poder desmantellar-los.En els dispositius establerts es va detectar un individu que es dedicava activament a la venda de drogues a la venda al detall. Al matí ocupava la zona d’un parc del barri, mentre que a la tarda es traslladava fins el pàrquing d’un restaurant situat a la N-240 i a les nits rebia visites de persones consumidores de droga al seu domicili.Els cossos policials van establir un dispositiu a les 6 del matí del passat 22 de juny per tal de fer una entrada i registre al domicili en qüestió autoritzat pel Jutjat d’Instrucció número 4 de Tarragona. A l’interior s’hi trobava la persona objecte de la investigació, la qual va ser detinguda. També es van intervenir dos embolcalls amb 25 grams de cocaïna, 275 euros en efectiu i material indispensable per la venda al metall.El detingut, amb antecedents pels mateixos fets, va ser posat a disposició del jutjat d’instrucció número 4 de Tarragona, en funcions de guàrdia.