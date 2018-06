Busquen una noia de 16 anys Torreforta fugida d'un centre de menors de Tordera

La família explica que no és la primera vegada que desapareix

25/06/2018 a les 12:48

Des de finals de la setmana passada està desapareguda Esmeralda Leal Yeste, de 16 anys i veïna de Torreforta. La desaparició, però, es va produir durant una sortida a la platja dels usuaris del centre de menors de Mas Ritort de Tordera, al Maresme, on estava internada la jove.La seva mare, l'Alícia, ha fet una crida per intentar localitzar-la. Explica que la noia és multireincident i que pateix una minusvalidesa del 41% per transtorn bipolar. La mare no té la tutela, però el seu padastre afirma que les ocasions anteriors han hagut de ser ells els que s'han preocupat de localitzar-la.«La tutela de la noia és de la Generalitat, però quan s'escapa ens avisen des del centre i hem de preocupar-nos de trobar-la», explicava el padastre, que també considerava que des dels mossos no es feia tot el possible per trobar la noia.La noia, afirma la seva mare, es fa passar per Amaya Cortés, d'ètnia gitana. En el moment de desaparèixer duia un jersei vermell amb lletres blanques amb el nom de DOOP, uns pantalons grisos i unes sabatilles negres.