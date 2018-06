Belmonte guanya l'or als 200 papallona en una remuntada espectacular

Jessica Vall ha aconseguit la seva tercera medalla, aquest cop un bronze als 50m braça

Actualitzada 25/06/2018 a les 19:12

Jessica Vall, bronze als 50 metres braça

La nadadora de Badalona ha tornat a triomfar als Jocs Mediterranis en la última jornada de natació, que ha acollit el Centre Aquàtic de Campclar. Ho ha fet aquesta tarda a la categoria de 200 metres papallona en una espectacular remuntada als últims 50 metres. La portuguesa Ana Catarina Monteiro ha estat segona seguida de la italiana Alessia Polieri.Pero la de Badalona no tenia prou. Ha tornat a sorprendre en una nova final d'infart als 400 metres lliures, on ha obtingut la medall de plata amb una diferència mínima respecte la italiana Simona Quadarella que s'ha quedat amb l'or.La nova medalla de Belmonte se suma a les dos aconseguides aquest cap de semana a les instal·lacions de l’Anella Mediterrània, una d’or als 200 metres estils i una de plata als 800 metres lliures. Quatre medalles per a la de Badalona, que acaba amb una bona collita de medalles. La nadadora no ho ha tingut gens fàcil. Sobretot, durant la jornada de dissabte on no va aconseguir els millors resultats a causa de diversos «marejos i vertígens».La nedadora espanyola Jessica Vall ha aconseguit la medalla de bronze a la final de 50 metres braça. Vall ja va aconseguir aquest cap de setmana un or a 200 metres de la mateixa especialitat i als 100 metres, on va obtenir dos nous rècords. Les italianes Arianna Castiglioni i Martina Carraro s'han emportat l'or i la plata, respectivament.