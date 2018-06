Ballesteros nega que la venda d'entrades per la inauguració dels Jocs estigués «orientada»

L'alcalde ha fet públic el repartiment de les entrades

Actualitzada 25/06/2018 a les 11:39

L'alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, ha manifestat avui que la inauguració dels Jocs Mediterranis, el passat divendres, va ser «un èxit organitzatiu, un acte excepcional» i ha negat que la venda d'entrades estigués «orientada», després que molts sectors del Nou Estadi estiguessin vuits o presentessin moltes «clapes», i el predomini de banderes espanyoles fos majoritari. Ballesteros ha lamentat els xiulets dirigits al president de la Generalitat, Quim Torra, i al rei d'Espanya, Felip VI. «Els rebutjo i durant el meu discurs, quan xiulàvem a Torra, vaig anant aixecant el to de veu per minimitzar aquest fet».Pel que fa a la venda d'entrades per la cerimònia inaugural, Ballesteros ha reconegut que «van quedar entrades per vendre». L'alcalde ha fet públic el repartiment de les entrades. «Es van vendre 6.793 directament a la xarxa, l'Anella Mediterrània i a Parc Central, i no es podien vendre més de 6 per cada targeta o acte de compra i, per tant, va ser impossible orientar la venda», va recalcar. Un total de 3.000 entrades es van destinar als atletes –Gol de Mar–, 1.800 es van destinar als comités olímpics i patrocinadors, 850 a institucions i autoritats, 800 es van entregar a voluntaris –on es trobava la T de Gimnàstic, un espai que gairebé va estar buit– i 275 van ser per a periodistes. Ballesteros ha afirmat que es van vendre o distribuir 13.518 entrades, «quan l'aforament del Nou Estadi és de 14.000 persones». De fet, la xifra oficial és de 14.498 seients.