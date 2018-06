L’accident ha obligat a tallar dos carrils de l’AP-7 sentit València

Actualitzada 24/06/2018 a les 20:01

Un turisme ha sortit de la via a l’AP-7, al quilòmetre 235, a Tarragona. Aquest incident ha obligat a tallar dos carrils de l’autopista en sentit València fet que ha provocat retencions de tres quilòmetres, ja que tan sols es podia circular per un dels tres carrils.El conductor del turisme ha quedat ferit lleu que el SEM ha traslladat a l’hospital Joan XXIII. L’accident ha tingut lloc quan faltaven 10 minuts per dos quarts de set de la tarda i la circulació s’ha normalitzat una hora després.