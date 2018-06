Els voluntaris dels Jocs, «esperit de servei i ganes de fer tarragonisme»

Tarragona 2018 compta amb més de 3.000 voluntaris actius que són una peça clau pel bon funcionament de l’esdeveniment

«Els Jocs són viables si hi ha esportistes però no podrien fer-se si no hi ha voluntaris». Aquesta contundent afirmació ha estat un dels missatges que els més de 3.000 voluntaris han escoltat en les seves hores de formació per part del director de Voluntaris, Transports i Logística, Gerard Monguió. I és que lluny de semblar una exageració, el cert és que els voluntaris juguen en paper clau en l’organització d’aquest esdeveniment esportiu, tant en els mesos previs com sobretot a partir d’avui i durant tots els dies de competició.Les tasques que realitzen són d’allò més diverses. Oferir informació a esportistes, membres de les delegacions o visitants, rebre els participants i acompanyar-los a les seus de les competicions o la Vila Mediterrània, atenció als mitjans de comunicació, participació en les cerimònies d’inauguració o clausura són només alguns exemples de les tasques que faran al llarg d’aquests dies.En aquest sentit, Monguió constata que «l’únic sistema mitjançant el qual es pot realitzar un esdeveniment d’aquesta magnitud és amb voluntaris. Seria econòmicament inviable si tot s’hagués de fer amb professionals remunerats». A més a més prèviament, han dedicat mesos a la preparació i aprenentatge de diversos aspectes. A nivell teòric, han adquirit coneixements sobre voluntariat, gestió de persones i gestió de conflictes. A nivell pràctic, els voluntaris de Tarragona 2018 han col·laborat amb entitats del territori en alguns esdeveniments previs com per exemple la Mitja Marató de Tarragona.En la fase de captació, es van rebre més de 8.000 sol·licituds, segons explica el director de Voluntaris. Aquesta xifra es va reduir fins a les 3.500 persones en una fase intermitja i finalment seran 3.000 els voluntaris actius que participaran als Jocs. Aquesta xifra s’ha anat acotant a mesura que s’han pogut establir les necessitats reals. «És una xifra molt elevada. Cal tenir en compte que és gent que agafa un compromís ferm, que queda signat, de dedicar estones del seu temps personal als Jocs», puntualitza Gerard Monguió. I és que Tarragona 2018 és l’edició que comptarà amb voluntaris de totes les edicions dels Jocs Mediterranis. En aquesta línia, remarca que «tots els voluntaris són del territori. Per mi això és clau, perquè és gent que sent els colors de Tarragona».Quan se li pregunta què implica ser voluntari, Monguió destaca dos aspectes. En primer lloc, «ser voluntari suposa prestar un servei i estar disposat a oferir el teu temps als altres». En segon lloc, «ser voluntari és estimar el territori, voler ensenyar la ciutat i el territori a la resta del món, en definitiva, fer tarragonisme».És justament la combinació d’aquests dos factors el que explica la il·lusió que senten els voluntaris dels Jocs. «És espectacular veure-ho. La gent està totalment emocionada, tot i el rebombori d’aquestes últimes setmanes. Per exemple, hi ha 700 voluntaris vinculats a la inauguració que han tret hores d’on ha fet falta per poder assajar i que tot surti perfecte», explica el director de Voluntaris. I afegeix: «tot i els nervis que tots tenim, els voluntaris sempre estan allà, tenen paciència, t’animen. La seva tasca és impagable».Els voluntaris són una peça clau de Tarragona 2018 i també poden esdevenir un dels pilars del llegat dels Jocs. Per a Gerard Monguió, la situació ideal seria crear un grup de voluntaris de futur que treballin per la ciutat en esdeveniments puntuals de gran impacte, com el Concurs de Castells. Aquesta idea, de fet, no és nova. I és que d’un grup de voluntaris dels Jocs Olímpics Barcelona 92 en va acabar sorgint el grup Voluntaris 2000, un dels grups de voluntariat més destacat de la ciutat comtal. «El futur passa per consolidar el grup i que aquest quedi en el temps. Per aconseguir-ho, cal treballar i depèn del territori aprofitar el potencial, l’esperit i la preparació d’aquestes persones».