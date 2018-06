Covestro creu que Tarragona podria aconseguir més inversions amb rebaixa d'energia

El directiu de la multinacional alemanya assegura que el fet de no disposar encara de connexió ferroviària en ample europeu és «una gran desavantatge» per a Tarragona

Actualitzada 24/06/2018 a les 11:55

El director general de Covestro a Espanya, Andrea Firenze, creu que el complex industrial que aquesta companyia química té a Tarragona podria aconseguir més inversions de les anunciades fins ara si es rebaixa el cost de l'energia a Espanya i si disposés d'una connexió ferroviària en ample europeu.Covestro ja ha compromès 200 milions d'euros en el complex de la Canonja (Tarragonès) per construir una planta de clor i per ampliar les seves capacitats de producció de poliuretans, però Firenze ha assegurat a Efe: «si el cost de l'electricitat es posés a nivells europeus, o dels països del nord d'Europa, això ens donaria competitivitat per atreure més projectes moltíssim més grans» a Tarragona, ha afegit.El directiu de la multinacional alemanya també ha assegurat que el fet de no disposar encara de connexió ferroviària en ample europeu és «una gran desavantatge» per a Tarragona, atès que Covestro ha hagut d'invertir «diversos milions d'euros» a comprar «vagons amb eixos intercanviables».Això no obstant, el directiu ha admès que aquests 200 milions d'euros que s'invertiran a Tarragona -la «major part» per construir la planta de clor- donen «certa tranquil·litat» a aquest complex industrial amb vista als pròxims anys.Malgrat que Covestro es va plantejar el 2017 el tancament de la seva planta de MDI -una primera matèria del poliuretà-, finalment la va ampliar i construirà una nova planta de clor, perquè «el mercat de poliuretans s'ha desenvolupat millor d'allò esperat», ha explicat Firenze.La planta de clor que Covestro construirà a Tarragona rebaixarà «un 25 %» els seus costos energètics gràcies a una nova tecnologia altament eficient, lo que situarà a aquest complex industrial en una posició «molt atractiva» en el conjunt del continent europeu, considera el directiu.D'una altra banda, Firenze ha avançat que aquesta nova planta de clor comportarà la creació d'un nombre «significatiu» de llocs de treball a Tarragona, perquè requerirà de mecànics, d'empleats de manteniment i diversos torns de treball, encara que no ha detallat quants llocs de treball podrien generar-se.Covestro es proposa que la planta de clor estigui en producció ja «a final de 2020» i Firenze ha precisat a Efe que preveu començar a seleccionar personal «durant la segona part de 2019».El directiu ha explicat que tot el clor produït en aquesta planta s'usarà per a «consum propi» del complex de Tarragona.I és que el clor s'usa per fabricar MDI, un precursor per a la fabricació d'espuma rígida, que és un excel·lent material d'aïllament i s'utilitza, per exemple, en edificis i refrigeradors per reduir el consum d'energia.Al març del 2017, la química catalana Ercros va signar un acord amb Covestro, el seu principal client, per garantir-li el subministrament de clor fins a l'any 2020.Covestro, que és l'antiga Bayer MaterialScience, fa servir a unes 360 persones a Catalunya, 230 d'elles en el complex industrial que té a Tarragona i la resta al centre de la Zona Franca de Barcelona.