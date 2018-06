Recomanacions per viure la revetlla de Sant Joan amb total seguretat

Per fer una foguera cal tenir en compte una sèrie de recomanacions i comunicar-ho a l’ajuntament

Actualitzada 23/06/2018 a les 12:24

La seguretat és clau per gaudir del foc i els coets durant la nit més curta de l’any. La prevenció és determinant per reduir al màxim el risc de cremades o incendis. La Generalitat de Catalunya ha publicat les seves recomanacions i consells per passar una bona revetlla de Sant Joan. Con cada any, des de l’administració recomanen comprar en un establiment autoritzat; no s’han de guardar els petards a les butxaques i cal llegir les instruccions d’ús de cada un dels articles.Cal saber com encendre els petards, no s’ha de subjectar mai el coet amb la mà, ni posar-los a prop de la cara ni el cos. Cal utilitzar els mitjans segurs per encendre el material pirotècnic, com són metxes i similars i s’han d’encendre per l’extrem perquè doni temps a enretirar-se.El lloc de llançament de petards també és important i és que no s’han de tirar a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones i, en cap cas a la vora de líquids inflamables. Així mateix, no es poden fer esclatar coets dins de la casa i en els llocs de revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals i tancar portes i finestres per evitar qualsevol incident.És important saber quines són les categories dels coets i quines són les edats recomanades per cada article pirotècnic, segons s’estableix des de fa set anys en la normativa europea.Un element clau és la supervisió. Els infants no poden llençar els coets sols, sempre han d’estar sota la vigilància d’un adult i en cas de cremades o incidents més greus truqueu al telèfon d’emergències.Pel que fa a les fogueres, la Generalitat recomana procurar que tots els edificis veïns tinguin les finestres i els balcons tancats per evitar que les guspires o algun coet perdut entressin en algun habitatge i provoquessin un incendi. Cal plegar els tendals que hi pugui haver a les terrasses. Es recomana mantenir la distància de 15 metres respecte dels cotxes aparcats. Per fer una foguera, heu de comunicar a l’ajuntament la situació de les fogueres.