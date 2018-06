Vox Tarragona convoca una concentració de suport al Rei abans de la inauguració dels Jocs

L'ANC i el CDR ja van convocar una mobilització, també per avui, per mostrar el seu rebuig a Felip VI, Pedro Sánchez i el seu equip de govern

Actualitzada 22/06/2018 a les 09:08

L’equip de Vox Tarragona ha convocat un acte de suport al Rei Felip VI avui divendres, just abans de la inauguració dels Jocs Mediterranis. Amb aquesta concentració, el grup vol donar «la benvinguda al Reu a la nostra ciutat i brindar-li tot el nostre suport durant la inauguració dels Jocs», segons afirma en un comunicat. La concentració tindrà lloc a les 17h a la ITV de Tarragona i l’organització demana als assistents que portin les seves banderes espanyoles.Per altra banda, cal recordar que l’ANC Tarragona i CDR ja van convocar fa uns dies una mobilització també aquest divendres per mostrar el seu rebuig a la presència de Felip VI, el President espanyol Pedro Sánchez i el seu equip de govern a Tarragona en motiu dels Jocs. En aquest cas, la concentració tindrà lloc a les 18.30h al Parc de l’Amfiteatre i realitzarà una passejada pacífica fins a la Vall de l’Arrabassada, tal i com informaven en el seu comunicat, «fins tant a prop del Camp del Nàstic com ens permetin les autoritats policials». L’ANC demana als assistents que vagin vestits de groc.