Veïns del carrer Goya de Tarragona paguen 4.700 euros per una llicència que no arriba

La comunitat de veïns por perdre una subvencio de 33.000 euros per construir un ascensor a causa del retard municipal

Actualitzada 21/06/2018 a les 19:26

Els veïns d’un bloc del carrer Goya s’han gastat 4.700 euros en tràmits administratius i burocràtics per aconseguir la llicència d’obres que permetrà la construcció del primer ascensor privat en via pública. El primer pagament, en concepte d’autoliquidació de llicències urbanístiques, el van realitzar el 29 de novembre de 2016. D’això en fa un any i set mesos, però el permís d’obres encara no ha arribat. Si no comencen abans del 26 de juliol, perdran una subvenció de la Generalitat de 33.000 euros, la meitat del cost de l’ascensor.Fa molts mesos que dotze famílies, la majoria amb membres que pateixen algun grau de discapacitat, esperen un permís de l’Ajuntament per construir un ascensor. Serà el primer ascensor privat en via pública que es construeixi a Tarragona. Van començar els tràmits per demanar el permís d’obres el novembre de 2016. Va ser aleshores quan van començar els pagaments. 440,65 euros en concepte de llicències urbanístiques, 220 euros per la gestió de residus de les obres –que encara no han començat–, 1.040 euros per l’impost de construccions, instal·lacions i obres, i 3.000 euros per la reposició del domini públic –que havien d’abonar abans del dilluns vinent–.«Aquest Ajuntament a l’hora de recaptar no triga gens però a l’hora de fer la feina triguen un any i mig i encara res de res», denunciava un dels veïns del bloc, Pere Camarasa. La situació és complexa. Molts dels veïns que viuen en aquest bloc del carrer Goya necessiten l’ascensor per poder pujar fins a casa. El bloc es va construir fa més de cinquanta anys i, ara, diversos propietaris tenen algun grau de discapacitat que els dificulta la mobilitat. Per això, van veure una gran oportunitat de solucionar-ho amb un ascensor construït en via pública, gràcies a una nova normativa de la Generalitat que ho contemplava.Els diners que els veïns s’han gastat fins ara per uns tràmits que encara no s’han complert no és l’únic aspecte que els preocupa. La Generalitat els va atorgar el passat 24 de gener una subvenció de 33.000 euros, la meitat del cost total de l’ascensor. La subvenció, però, té una clàusula: les obres han de començar en un termini de sis mesos des que la comunitat va rebre la notificació. D’això en fa cinc mesos. Si el 24 de juliol l’Ajuntament no ha tramitat el permís per poder construir, la comunitat de veïns perdrà la subvenció.Camarasa, indignat amb la situació, carregava contra l’alcalde assegurant que «el senyor Ballesteros no veu més enllà del seu nas i no li preocupa si el personal municipal fa bé la seva feina o no». Els veïns necessiten aquest ascensor per millorar la seva vida quotidiana.