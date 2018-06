El cap de l'executiu farà una declaració institucional a la sala Torres Garcia

Actualitzada 22/06/2018 a les 10:41

El president de la Generalitat, Quim Torra, compareixerà aquest divendres a les 12.30h per anunciar si assisteix a la inauguració dels Jocs de Mediterrani, al vespre. Torra farà una declaració institucional des del Saló Torres Garcia de la Generalitat. Després de reunir-se amb l'expresident i líder de JxCat, Carles Puigdemont, aquest dijous a Brussel·les, Torra va deixar en l'aire la seva presència i va assegurar que seria aquest divendres quan revelaria si assisteix a l'acte de Tarragona, on coincidiria amb el rei Felip VI després que es descartés una reunió entre el monarca i Torra, com li havia demanat el president per carta.