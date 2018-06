Tir amb arc, voleibol i futbol enceten els Jocs Mediterranis

L'acte d'inauguració es farà a les 21h al Nou Estadi

L'acte d'inauguració, aquest vespre al Nou Estadi

Ha arribat el dia. Tarragona es vesteix avui de gala per acollir un dels grans esdeveniments esportius a nivell internacional: els Jocs Mediterranis. Després d'anys de preparació i d'haver hagut de posposar un any la celebració de l'esdeveniment, finalment la capital del Tarragonès acull avui milers d'esportistes d'arreu dels països mediterranis que competiran, fins el proper 1 de juliol, en les diverses categories.Tot i que l'esdeveniment encara no s'ha inaugurat de forma oficial, la competició ja ha arrencat el matí d'aquest divendres amb el Tir amb Arc. Els arquers de les diverses delegacions de països s'han reunit a les 9 en punt del matí a l'Estadi d'Atletisme de Campclar per a fer l'escalfament, mentre que a les 9.45 ha començat la primera ronda classificatòria. El tir amb arc però, no és l'única disciplina que els assistents podran gaudir en el dia d'avui.Poc després, a les 10 del matí, el voleibol també ha començat a rodar durant aquests jocs amb dos partits que enfronten Túnez i Albània, en categoria masculina, i Turquia i Bòsnia en categoria femenina. Aquesta competició s'està jugant a hores d'ara a la Tarraco Arena Plaça i al Pavelló del Serrallo.També a la mateixa hora s'han començat a jugar els partitis de futbol a la seu de Calafell. En aquest cas, les seleccions que es baten en duel són la italiana i la marroquina, que han encetat els partits que es duran a terme avui divendres.Tot i que alguns dels esportistes participants ja hagin començat la seva carrera de fons per tal de fer-se amb la millor medalla en aquests Jocs, l'acte inaugural de l'esdeveniment tindrà lloc aquest vespre, a les 21h, al Nou Estadi. Hi assistiran el Rei Felip VI, el president espanyol Pedro Sánchez i alguns dels seus ministres. La assistència del President de la Generalitat, Quim Torra, és una incògnita que es revelarà a les 12.30h a la Sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat.