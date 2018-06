Les protestes tindran lloc a la plaça de la Font i la plaça del Mercadal

Actualitzada 22/06/2018 a les 10:09

Llibertat provisionat sota fiança de 6.000 euros

Diversos tarragonins i reusencs es concentraran aquest divendres a la tarda, a la plaça de la Font i a la plaça del Mercadal respectivament, per mostrar el seu rebuig a la decisió de l'Audiència de Navarra de deixar en llibertat provisional als cinc membres de la Manada. Ambdues concentracions tindran lloc a les 19h i preveuen aplegar un gran nombre de gent indignada amb l'última decisió judicial sobre aquest cas, que es remunta a uns fets succeïts durant la festa de San Fermín, a Pamplona, 2016.Moltes ciutats de la geografia espanyola com Barcelona o Madrid ja van convocar, el vespre d'ahir dijous, concentracions per tal de sebutjar la decisió de deixar en llibertat provisional als cinc membres de la Manada. Avui divendres serà el torn de Tarragona i Reus. A la capital del Tarragonès, el col·lectiu feminista Fridas i la plataforma Lliures i Combatives ha convocat una concentració a les 19h a la plaça de la Font. Pel que fa a Reus, L'Hora Violeta ha convocat una concentració a les 19h a la plaça del Mercadal.La Secció Segona de l'Audiència de Navarra va decretar ahir dijous la llibertat provisional dels cinc joves condemnats a 9 anys de presó per un delicte d'abús sexual continuat a una jove de Madrid durant els Sanfermines del 2016, amb el vot particular d'un dels tres magistrats. El tribunal va establir per als cinc joves de La Manada una fiança de 6.000 euros perquè puguin sortir de la presó i esperar que la sentència sigui ferma. La sentència del cas de La Manada, que es va fer pública a finals d'abril, va aixecar una forta polèmica perquè va considerar els fets com un abús sexual continuat i no una violació.