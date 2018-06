Tarragona ja llueix els Jocs

Espectacular acte d'inauguració de més de dues hores al Nou Estadi: música, esport, llum, color, xiulets contra Torra i diversitat d'opinions amb el Rei

Actualitzada 22/06/2018 a les 23:17

Des del cel

La inauguració dels Jocs Mediterranis Tarragona 2018 ha superat absolutament totes les expectatives. A partir de les 21 hores, molts s’han oblidat d’assumptes que no tenien a veure amb la posada de llarg dels Jocs i, al Nou Estadi, ningú ha marxat insatisfet pel que ha vist sobre la gespa. Ara bé, algunes escridassades com la que s’ha emportat el president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, o la diversitat d’opinions en entrar en escena el Rei han embrutat part d’una inauguració que quedarà marcada per a la història per tot el que ha ofert.La posada en escena ha estat espectacular. De fet, el verd del camp comptava amb un escenari molt peculiar, en la Tarraco que va engrandir encara més la ciutat de Tarragona. Una pista central amb quatre columnes als voltants, una d’elles destrossada, com si es tractés del final d’una gran batalla.«Bona nit, salutacions des del Nou Estadi del Nàstic de la ciutat de Tarragona!». Amb aquesta frase es podria dir que ha començat tot. Eddy Vidal, speaker de l’esdeveniment, ha estat qui ha portat la veu cantant.Tres minuts ha trigat a fer acte de presència el rei Felip VI, convidat d’honor de la inauguració i un dels grans responsables que els Jocs Mediterranis siguin una realitat. Amb ells, els responsables polítics i els himnes, primer el dels Segadors i, després el d’Espanya. Els dos, aplaudits per molts, i xiulats per una minoria. Després dels himnes, Carles Riera (parlamentari), Jordi Martí i Laia Estrada (regidors de l’Ajuntament de Tarragona), tots tres integrants de la CUP, han abandonat la llotja. Han penjat pancartes demanant la llibertat als «presos polítics» i mostrat una estelada. «Després de xiular al Rei i a l’himne espanyol, hem marxat, no teníem res més a fer», ha piulat Laia Estrada després de marxar.Ritme frenètic, amb l’entrada de Lucrecia, interpretant Tarracus. Molta música, molt de color i nens, els quals han interpretat un himne que parlava de la llibertat, la igualtat, el joc net, la diversitat, la fraternitat i la felicitat. El col·lectiu PeTaCa n’ha estat protagonista. Abans de l’arribada dels esportistes, han saltat a la gespa els voluntaris que també són gran part responsable dels Jocs. Han realitzat un cordó que ha servit per a ordenar sobre la gespa i guiar a totes les delegacions que, una per una, han anat saltant al verd: Grècia, Albània, Andorra, Argèlia, Bòsnia-Herzegovina, Croàcia, Egipte, Eslovènia, Macedònia, França, Itàlia, Kosovo, el Líban, Líbia, Malta, el Marroc, Mònaco, Montenegro, Portugal, San Marino, Sèrbia, Síria, Tunísia, Turquia, Xipre i Espanya. L’ordre, per abecedari, tenint en compte que Grècia era la primera perquè allí s’hi van desenvolupar els primers jocs i Espanya l’última en ser l’organitzadora.Com era d’esperar, Espanya, amb Mireia Belmonte al capdavant, ha estat la més aclamada. Aplaudiments sense cessar i banderes espanyoles a l’aire per part d’un públic entregat i animant sense cessar als que seran els seus representants durant aquests Jocs Mediterranis.Però no hi havia cap segon per a poder respirar ja que, sense treva, Antonio Orozco ha interpretat Mi héroe i Hoy es el día. Espectacular posada en escena sobre el territori romà muntat especialment per a la cita.Però les sorpreses no acabaven aquí. Una de les més grans, al punt de les deu de la nit, quan una formació de paracaigudistes de la Patrulla Acrobàtica de Paracaigudistes de l’Exèrcit de l’Aire ha fet baixar del cel la bandera del Comitè Internacional dels Jocs Mediterranis (CIJM). Amb solemnitat, la bandera ha recorregut tot el verd per acabar marxant, sempre il·luminada, de la mateixa manera que han de transcórrer aquests Jocs.De forma espontània, alguns dels assistents han demanat «que surti el Rei! Que surti el Rei! Visca el Rei! Visca el Rei!». Una minoria els ha contestat amb una lleu xiulada.A les 22.10 han arrencat els parlaments. Començant per Josep Fèlix Ballesteros, president del Comitè Organitzador i alcalde de Tarragona. Només una aturada en el seu discurs, quan ha donat la benvinguda a Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya, quan la xiulada va ser notòria al camp. «Tinc l’honor de saludar-vos i de donar-vos la benvinguda a Tarragona», ha dit a tots aquells que en formaran part i ha afegit que «és moment de reivindicar la vigència d’uns valors. Aquests Jocs són el resultat del treball de moltes institucions». «Guanyar, i fer-ho junts, és el que ens ha ajudat a superar totes les dificultats. Aquests seran els Jocs de la pau i del diàleg», ha finalitzat Ballesteros, que ha donat pas a Addadi. Una per una, ha anomenat totes les seus dels Jocs, «les quals estan a punt per a acollir totes les competicions».Per acabar el rei Felip VI. Alguns aplaudien, d’altres, l’escridassaven. «Queden inaugurats els divuitens Jocs Mediterranis Tarragona 2018». Llavors sí, a les 22.29 hores, els Jocs es convertien en tota una realitat.La gran cerimònia de l’aigua, els juraments de l’atleta Lidia Valentín i del jutge Jordi Ribera, el joc de la baldufa (un grup de nens mostren les seves habilitats amb aquest estri) i les coreografies de les columnes, de l’aigua i la naturalesa i de la humanitat han donat pas a l’espectacle pirotècnic i l’actuació de Lucrecia, que han posat punt final a la cerimònia. Ara, és el torn dels esportistes.