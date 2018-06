Un bomber equipat amb el vestit d'apicultor ha actuat al lloc sota la mirada d'alguns curiosos

Actualitzada 22/06/2018 a les 10:24

Les abelles han decidit establir-se tot fent un rusc en un lloc ben curiós: el pal de la parada dels autobusos de l'EMT del Portal del Roser. Els Bombers de la Generalitat s'han traslladat en aquest indret, avui divendres al matí, per retirar el rusc i així evitar que les abelles puguin picar als usuaris del mitjà de transport i als vianants de la zona.Els Bombers han rebut l'avís per la presència d'un rusc d'abelles a la Via de l'Imperi Romà, concretament a la parada del bus de l'EMT del Portal del Roser, a les 9.39h. Fins al lloc s'hi ha traslladat una dotació. Un dels seus efectius, ben equipat amb el vestit d'apicultor corresponent, ha procedit a retirar el rusc sota l'atenta mirada d'alguns curiosos que passejaven per aquest lloc.