Els Jocs Mediterranis donen el tret de sortida amb la meta de ser els «millors»

Des d’avui i fins l’1 de juliol, esportistes de gran nivell competiran en les 16 seus on es desenvoluparà aquest esdeveniment esportiu

Actualitzada 21/06/2018 a les 21:55

Ja són aquí. Ja han arribat. I ho fan, per convertir-se en els millors Jocs Mediterranis de tota la història. Així ho han reclamat des de fa anys el president del Comitè Organitzador i alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros; el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco; el regidor comissionat dels Jocs, Javier Villamayor i moltes persones més que tenen totes les seves esperances posades en què aquests siguin uns Jocs que passin a la història per ser inoblidables.Semblava que estaven «gafats» aquests Jocs. Primer, amb la crisi econòmica. Després, amb disputes polítiques que no han ajudat. Més endavant, pel fet d’haver hagut d’ajornar-los. Més endavant, perquè semblava que tot trigava a posar-se en marxa. Però ara, ja no hi ha, valgui la redundància, marxa enrere.Aquests Jocs Mediterranis, que arrenquen avui, a les nou de la nit, amb una inauguració que es preveu espectacular al Nou Estadi, volen sorprendre i, segurament, sorprendran. Un total de setze seus, entre Barcelona, Castelldefels i catorze localitats de Tarragona seran les encarregades d’oferir un ritme frenètic de competició. La maquinària, des d’aquest mateix migdia, quan algunes competicions com el futbol ja es posaran en marxa, no s’aturarà en cap moment fins a l’1 de juliol, quan el mateix Nou Estadi s’encarregarà de cloure els Jocs Mediterranis Tarragona 2018.Hi ha molts motius perquè la gent s’animi encara que sigui tard. Per exposar-ne alguns, Lidia Valentín o Mireia Belmonte, pel que fa a esportistes, i unes instal·lacions que, de veritat, conviden a visitar-les. Una Anella Mediterrània que, segurament, serà l’enveja de molts espais en un futur i uns municipis que, amb tota l’ajuda possible, es convertirà en autèntiques capitals de l’esport.