Els CDR de Tarragona 'contraprogramen' la concentració de suport de VOX al rei Felip VI

Un centenar de persones s'han concentrat davant l'accés al pàrquing del Nou Estadi per protestar contra el monarca

Actualitzada 22/06/2018 a les 19:44

Jornada de manifestacions a la zona del Nou Estadi aquest divendres a la tarda, aprofitant una jornada que ha de culminar amb la cerimònia d'inauguració dels Jocs Mediterranis amb la presència del rei d'Espanya, Felip VI.Per les 17 h, el partit d'ultradreta VOX havia convocat una concentració de suport al monarca davant la zona de la Iteuve, també a la zona d'accés a l'estadi. La reunió ha aplegat a molt poca gent, amb banderes espanyoles de reivindicació.Poc després, més d'un centenar de persones han assistit a la convocatòria dels CDR de Tarragona per a protestar per la presència del monarca espanyol a la inauguració dels jocs. Un fort dispositiu policial ha impedit qualsevol 'interacció' entre els manifestants sobiranistes i els pocs convocats per VOX. Els manifestants convocats pel CDR, amb moltes peces de roba de color groc, han mostrat el seu rebuig amb cassoles, xiulets i pancartes on es llegeix 'que corri el Borbó', entre altres lemes.