El president Torra assistirà a la concentració de rebuig al rei Felip VI de l'ANC de Tarragona

Actualitzada 22/06/2018 a les 16:25

Ens complau comunicar-vos que el MHP @quimtorraipla participarà a la concentració convocada (avui a les 18.30 h) per ANC i Òmnium, per manifestar el rebuig de la ciutadania tarragonina a la presència del monarca espanyol.#TarragonaRepublicana pic.twitter.com/PVCTavaSXn — ANC Tarragona (@ANCTarragona) 22 de junio de 2018

El president de la Generalitat Joaquim Torra donarà suport a la concentració organitzada per l'ANC de Tarragona com a mostra de rebuig a la presència del rei Felip VI a la cerimònia inaugural dels Jocs Mediterranis.L'entitat té previst concentrar-se al parc de l'amfiteatre romà de la ciutat les 18.30 h i des d'allí, iniciar una marxa fins a la vall de l'Arrabassada per intentar apropar-se el màxim possible al Nou Estadi, on s'ha de celebrar, a partir de les 21 h, la inauguració dels Jocs. L'ANC ha demanat que els participants portin alguna peça de roba de color groc.El president de la Generalitat ha anunciat que finalment assistirà a l'acte, tot i que evidenciarà, ha explicat, el trencament de relacions entre el govern català i el monarca a causa del discurs del passat 3 d'octubre de 2017, després del referèndum de l'1-O i les càrregues policials.L'ANC ha anunciat també la seva intenció de no fer cap acte de boicot a la celebració dels Jocs, però ha expressat la voluntat de rebutjar la presència de la monarquia espanyola.