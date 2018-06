El Govern assegura que la decisió sobre l'assistència de Torra als Jocs no està presa

El president de la Generalitat pronunciarà una declaració institucional a les 12.30 hores sobre aquesta qüestió

Actualitzada 22/06/2018 a les 11:56

El Govern assegura ara que encara no s'ha pres la decisió sobre l'assistència del president de la Generalitat, Quim Torra, a la inauguració dels Jocs Mediterranis de Tarragona d'aquesta nit. Tot i que inicialment des de l'executiu català confirmaven que plantaria Felip VI i no hi aniria, moviments d'última hora han deixat oberta la seva assistència. A les 12.30h Torra pronunciarà una declaració institucional des del Palau de la Generalitat sobre aquesta qüestió i podria aclarir la seva decisió. En els darrers dies, Torra ha demanat reiteradament a Felip VI que demani disculpes pel seu discurs del passat 3 d'octubre en què, segons el Govern, va «emparar» la «violència» de l'Estat arran de l'1-O. El govern espanyol ha descartat una reunió entre el president de la Generalitat i el Rei argumentant que la trobada política ha de ser amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De fet la Casa del Rei va decidir no pronunciar-se i reenviar la petició a l'executiu espanyol.De fet la Casa del Rei va decidir no pronunciar-se i reenviar la petició a l'executiu espanyol. També s'ha enviat una carta signada per Torra i els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas en què es demana un reflexió a Felip VI i que tingui un paper «d'arbitratge».