Centenars de persones es manifesten a la Via Augusta contra el Rei i Pedro Sánchez

El president Torra s'ha unit a la marxa, que ha començat a les 18.30 hores

Actualitzada 22/06/2018 a les 21:01

A favor de la presència de Torra

L’ANC i Omniun han iniciat a dos quarts de set una concentració als jardins entre l’Amfiteatre i el Circ Romà contra el Rei Felip VI «pel paperot que va fer, prenent partit pel Estat repressor i contra la gent que va intentar votar i va votar pacíficament l’1-O», ha referit Joan Oliván, membre de l’organització. «No és el paper constitucional, que li atorga la Constitució. Ha pres partit en aquell moment pel govern de Rajoy i pels partits del 155, contra el que proposava la Generalitat i la majoria del parlament de Catalunya».Els varis centenars de manifestants també han mostrat el seu rebuig pel president del govern del l’Estat, Pedro Sánchez. «És un altre president del govern però es del 155 i fins ara no em vist cap gest, més que alguna esperança d’entrevista i poca cosa més».Des de l’ANC s’han mostrat favorables a la presencia del president de la Generalitat, Quim Torra a la cerimònia inaugural dels Jocs, un Torra que s’ha unit a la manifestació minuts després de començar-la. Els manifestants han arribat fins al parc de la Vall de l’Arrabassada.«Vam demanar que vingués perquè es un acte que es fa a Tarragona, encara que ho faci un ajuntament socialista. Això ho hem de deixar a banda, de quin es el color de l’ajuntament. I el que digui el Borbó no ha de privar que el President de la Generalitat pugui assistir amb un acte que es fa a Catalunya. Podríem considerar que es un lleig a Tarragona més que un lleig al Borbó», ha exposat Oliván, tot recordant que no es tractava d’una mobilització contraria als Jocs: «Contra els jocs no és. Som gent de Tarragona que el que desitgem es que els jocs vagin el millor possible».