Afectats d'iDental protesten en sentir-se «estafats, robats i «maltractats» per la clínica

La concentració s'ha produït de 10 a 12h davant els Serveis Territorials de Sanitat

Actualitzada 22/06/2018 a les 14:53

Un grup de persones afectades pel tancament de la Clínica iDental de la Rambla President Macià de Tarragona s'han concentrat, el matí d'aquest divendres, davant dels Serveis Territorials de Salut. Les víctimes diuen sentir-se «robats» i «maltractats» per aquesta clínica, que també ha tancat els seus centres en altres ciutats com Barcelona.Els manifestats s'han concentrat de 10 a 12h davant els Serveis Territorials de Sanitat amb xiulets i pancartes. En elles s'hi podia llegir frases com «Dentistas sin corazón», «Estafa iDental, vergüenza nacional» o «Estafados, robados y maltratados, así nos sentimos los afectados». En la concentració, convocada per l'Associació d'Afectats per iDental (Adafi), s'ha llegit un manifest -el podeu llegir en el document adjunt- en què entre d'altres exigeixen «solucions immediates i que els nostres tractaments siguin inclosos a la cartera de serveis sanitaris, o bé, es posi en marxa un reial decret per crisis sanitàries que doni cobertura a la totalitat dels afectats».Els assistents també han mostrat el seu enuig pels fets tot pitant amb xiulets, tal i com es pot veure en el vídeo.