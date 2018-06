Afectats d'iDental es concentren davant Sanitat entre les 10 i les 12 hores d'avui

Es reclamaran «responsabilitats» i es demanaran «solucions» a Sanitat

Actualitzada 21/06/2018 a les 20:31

L’Associació d’Afectats per iDental (Adafi) han convocat per avui, divendres, una concentració davant els Serveis Territorials de Sanitat, a l’avinguda María Cristina, entre les 10 i les 12 hores. El col·lectiu es considera víctima del tancament de la Clínica iDental de la Rambla President Macià, fet que ha deixat a molts clients amb tractaments a mig fer i un crèdit bancari que han d’acabar de pagar. En el curs de la concentració es reclamaran «responsabilitats» i es demanaran «solucions» a Sanitat.Per altra banda, el Jutjat Mercantil número 6 de Madrid ha donat la raó a un creditor de Medical Global Investments (MGI), una de les principals societats d’iDental, integrant de la major xarxa estatal de centres odontològics de baix cost. Al creditor, Ziacom Medical, li deuen pagarés per un import d’1,5 milions d’euros. Segons el document que va presentar, «iDental és un monumental frau que arrossega als clients, pacients damnificats amb escassos recursos econòmics cap a la més absoluta ruïna econòmica».