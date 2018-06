Tarragona estrena la passarel·la que connecta el centre de la ciutat amb el mar

La infraestructura, que salva una altura de 17 metres, l’ha finançat el Port amb 1,7 MEUR

Actualitzada 21/06/2018 a les 15:40

Begoña Floria, maravellada amb la nova passarel·la

Del Balcó de Mediterrani al mar. Tarragona ha inaugurat aquest dijous la passarel·la per a vianants que connecta la Baixada del Toro amb la platja del Miracle amb menys de deu minuts. Amb un ambient molt festiu, amb la xaranga i els nanos, la infraestructura ha estat inaugurada pel conseller de Territori, Damià Calvet, la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, i el president del Port, Josep Andreu. «Tarragona ha fet un pas més endavant per ser la ciutat que volem», ha dit Andreu, emocionat, en fer «el lliurament» de la passarel·la a la ciutat. «Fem realitat un somni que han tingut moltes generacions, que des del Balcó puguem arribar a tocar el mar», ha afirmat Ballesteros, que creu que aquesta passarel·la suposarà un «abans i un després» de la ciutat.La passera fa uns 300 metres de llargada i salva una altura d’uns 17 metres. Ha estat finançada pel Port de Tarragona en un cost xifrat en uns 1,7 milions d’euros sense IVA. El Port també està fent les obres de remodelació el passeig marítim, que haurien d’estar enllestides a principis del 2019.Una de les primeres persones en poder estrenar la tant esperada passarel·la ha estat la tinent d'alcalde i regidora de Festes, Cultura i Patrimoni Històric de l'Ajuntament de Tarragona, Begoña Floria. La regidora ha volgut enregistrar el moment en vídeo i compartir-lo al seu perfil del Facebook. «És una marevella, la veritat, poder passar per aquesta passera», diu Floria a l'inici del vídeo, en què es pot veure com la política recorre un bon tros de la passarel·la.