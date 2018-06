'Leyendas' s'instal·la a Tarragona i hi incorpora el Nàstic Genuine

Aquesta exposició, que compta amb uns 600 articles relacionats amb mites de l’esport i amb el suport de BASF, s’instal·la fins el 15 de gener al Palau

Leyendas ja s’ha instal·lat al recinte firal del Palau de Congressos de Tarragona. Aquesta exposició, que arriba a la ciutat tarragonina gràcies a BASF, compta amb uns 600 articles relacionats amb mites de l’esport.Explicar el que es pot veure a Leyendas significa parlar de persones que han marcat una època en qualsevol disciplina esportiva. Per posar alguns exemples: una samarreta de Sabonis, objectes que van quedar després de la novena Eurolliga del Real Madrid de bàsquet, la samarreta de Rudy Fernández en la final dels Jocs Olímpics del 2008... Aquests són els primers plats del que ve, a mesura que un comença a avançar per l’exposició.Els pèls de punta quan tres samarretes llueixen gairebé juntes en una de les parets. Els noms que hi figuren, per esgarrifar. Kobe Bryant, Michael Jordan i Magic Johnson. Tres dels més grans del món del bàsquet, tres persones que han marcat època a la NBA i que encara continuen sent els màxims ídols de molts dels que estimen aquesta modalitat esportiva.Però, és girar cap a un cantó i trobar, pels amants del futbol, l’esport rei, autèntics tresors. Samarretes amb noms serigrafiats de persones que van fer aixecar de les cadires a centenars de milers de persones. Quini, Xavi Hernández, Carles Puyol, Ronaldo, Cruyff, Cristiano Ronaldo, Zidane, Pelé o Messi. Alguns, com el portuguès o l’argentí encara estan en actiu.Aquesta mostra estarà oberta al públic fins el 15 de juliol i el preu de l’entrada va d’un a tres euros, depenent si aquesta és bonificada o no. El director del Museo del Deporte, qui promou aquesta exposició, va demostrar la seva satisfacció durant la inauguració de la mostra, aquest dijous a la tarda. Alfonso Noain va destacar que «portem dos anys amb aquesta exposició, i Tarragona és la dotzena aturada que realitzem. Tracta de recollir el llegat que van deixant les gestes de l’esport».Però els protagonistes eren uns altres. L’equip del Nàstic Genuine, que enguany ha començat a competir oficialment, va fer acte de presència a la inauguració d’una exposició que, en el seu itinerari, comptarà a partir d’ara amb objectes de l’equip grana, com una samarreta o una fotografia de tots ells. Josep Maria Andreu, president del Nàstic, no va voler faltar a la cita i, titllant el Genuine del «millor equip de la història» del club, va recordar que aquesta exposició, que arriba en el marc del programa cultural dels Jocs, té com a protagonistes a altres tres integrants de la història del Nàstic, com són «Bito Fuster, Gaietà Cornet o Natalia Rodríguez».També va fer acte de presència el president del Comitè Olímpic Espanyol, un Alejandro Blanco que aprofitarà per quedar-se a Tarragona amb motiu de la inauguració dels Jocs. Blanco va titllar els Jocs Mediterranis «d’un gran somni que s’ha fet realitat», a què l’alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, va afegir que «és el treball de molta gent durant molts anys».