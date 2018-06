Indignació a l'AMPA de l'Estonnac pels talls circulatoris a la Part Alta de Tarragona

Els pares no poden accedir amb el cotxe a buscar els nens ni aparcar al davant del Rectorat

Actualitzada 20/06/2018 a les 20:11

Indignació entre els pares i mares del col·legi l’Estonnac-l’Ensenyança per la impossibilitat d’accedir amb el seu vehicle a l’entorn de l’escola, ubicada en ple centre de la Part Alta de la ciutat. Tot i que aquesta setmana ja s’havien produït talls al carrer Puig d’en Sitges, les alarmes van saltar ahir quan van veure que l’Ajuntament havia instal·lat pilones al davant de l’edifici del Rectorat, fet que els impossibilitava aparcar per recollir els nens de la llar d’infants i també del col·legi.L’objectiu de l’Ajuntament de Tarragona és convertir la Part Alta en una zona exclusiva per a vianants. Aquesta notícia, coneguda per l’AMPA de l’Estonnac i la direcció del centre, va ser la temàtica central de la trobada entre alguns membres de l’equip de govern i representants de l’escola. El mes de febrer, els regidors Javier Villamayor, Elisa Vedrina i Josep Acero es van reunir amb l’AMPA i la direcció per trobar solucions. «Ens van demanar un informe detallat de les reclamacions de l’escola, que vam entregar el 7 de març. Ens van assegurar que vindrien a l’escola a parlar-ho, però encara no hem obtingut cap resposta», explicava el president de l’AMPA, Enric Mestre.Quan resten dos dies per acabar el curs escolar, els pares han vist com arribar amb el vehicle particular fins l’entorn del centre s’ha convertit en una missió impossible. Per això, des de l’AMPA asseguren que reben un tracte diferencial en comparació amb altres col·legis de la ciutat. «A les altres escoles, la gent aparca al mig del carrer i no passa absolutament res», denunciava Mestre.Escola i Ajuntament havien parlat d’algunes mesures com monitors que recollissin els nens al passeig de Sant Antoni o la creació d’un pàrquing dissuasiu al costat de la Part Alta per poder arribar amb facilitat a l’Estonnac sense vehicle. Mesos després, però, encara no s’ha presentat cap proposta ferma des del consistori. «Esperarem al mes de setembre per fer algun tipus d’acció reivindicativa», expressava Mestre.Les queixes dels pares s’han fet notar a través de la xarxa Twitter, on han creat un usuari per fer arribar les queixes a l’Ajuntament mitjançant diverses publicacions i fotografies on denuncien la situació. El compte que utilitzen per donar veu a les reclamacions s’anomena @AccesTgn.