Hermán Pinedo s'imposa a la secretaria general de Podem Tarragona

S'ha imposat per 166 vots a Tamara Ruiz, que ha rebut 78 vots

Actualitzada 21/06/2018 a les 12:41

Hermán Pinedo s'ha imposat a les eleccions internes a Podem Tarragona i és des d'aquest dijous secretari general de la formació morada a la ciutat. Hermán Pinedo s'ha imposat per 166 vots (55,33%) a Tamara Ruiz, que ha obtingut un total de 78 vots (26%).Per altra banda, Laura Pérez s'ha imposat en la direcció del partit a Barcelona. Al capdavant de la candidatura Cuidem-nos Barcelona, la llista de Pérez ha obtingut 313 vots (50,40%); mentre que Ana María Sánchez, 199 vots (32,05%) i Juan Camilo Ramos, 109 vots (17,55%). En total són 621 vots de les 1.090 que es van verificar amb DNI per poder participar a les eleccions internes de Podem a Barcelona. Així ho han explicat la portaveu del partit, Conchi Abellán, i el secretari d'Organització, Jaume Durall, en roda de premsa. Han fet públic també els resultats de 17 municipis més, en aquesta primera tanda per escollir secretaris generals locals. A Girona, s'ha imposat Cheikh Tourad Dioum Diallo i a Lleida, Josep Maria Torres.