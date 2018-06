Els petards provoquen els primers incendis al Camp de Tarragona

Sant Pere i Sant Pau, la Canonja i els Pallaresos han tingut focs aquest migdia

També als Pallaresos i a la Canonja

Recomanacions per les revetlles

Un petard ha causat un incendi a la zona educacional, al barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona. El foc s'ha produït a les 14.30 hores i ha cremat deu metres quadrats de matolls. Al lloc dels fets, s'ha personat una dotació de Bombers de la Generalitat.Un altre incendi ha tingut lloc en un descampat del carrer Indústria dels Pallaresos, a les 12.45 hores. Un article pirotècnic hauria estat el causant del foc en un solar ple de vegetació, segons han confirmat Bombers. Una dotació ha treballat per extingir-lo.A la Canonja s'ha repetit el mateix succés. Passades les dues del migdia, un petard ha provocat un altre incendi al carrer Pilar número 30 de la Canonja. En aquest han cremat 1.800 metres quadrats. Una unitat de Bombers s'ha personat a la zona per apagar el foc i remullar.Des de Protecció Civil alerten que està prohibit llençar material pirotècnic a menys de 500 metres de zones boscoses, així com no llençar-los contra les persones ni en aglomeracions. Una altra de les recomanacions que fan per a les revetlles és no subjectar els petards amb les mans ni posar-los prop de la cara ni del cos.També demanen que es llegeixi les instruccions d'ús del material pirotècnic abans d'usar-lo; comprar-lo en establiments autoritzats i portar-los en una bossa.