El raper Pablo Hasel participarà en la presentació d'una associació jurídica a Tarragona

Sociedad Humana, que es donarà a conèixer en societat a l’Antiga Audiència, s’ha creat per a la defensa dels Drets Humans i per denunciar la seva vulneració davant els Tribunals

Actualitzada 21/06/2018 a les 11:26

Pablo Hasel serà present a Tarragona aquest dijous a la tarda. El raper, condemnat per l’Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme pel contingut d’una cançó i diverses piulades a Twitter, participarà a la presentació de Socieda Humana, na nova associació jurídica creada per la defensa dels Drets Humans i per denunciar la seva vulneració davant els Tribunals. L’acte tindrà lloc a les 18.30h a l’Audiència de Tarragona.Segons informa l’associació en qüestió, en l’acte es parlarà amb Pablo Hasel i el seu advocat sobre el dret a la llibertat d’expressió, sobre el cas judicial pel que ha estat condemnat i si és un dret que ha de tenir o no límits. Cal recordar que l’Audiència Nacional va condemnar el passat mes de març a Pablo Hasel a dos anys i un dia de presó i una multa de 24.300 euros per delictes d’enaltiment del terrorisme amb agreujant de reincidència, injúries i calúmnies contra la Corona i les institucions de l’Estat pel contingut d’una cançó a Youtube i 64 missatges publicats a Twitter.