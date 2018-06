El Nàstic Genuine, protagonista a l'exposició 'Leyendas' al Palau

Tant l’equip del Nàstic com Laliga Genuine estaran ben presents en l’espectacular mostra

Actualitzada 20/06/2018 a les 21:38

L’equip Nàstic Genuine i el que representen tant aquest conjunt com LaLiga Genuine, promogudes per la Lliga de Futbol Professional (LaLiga) estaran ben representats en l’exposició Leyendas del Museo del Deporte, que s’inaugurarà aquest dijous.Tots els integrants de l’equip del Nàstic Genuine faran acte de presència a la inauguració d’aquesta exposició, acte que arrencarà a dos quarts de set de la tarda al recinte firal del Palau de Congressos de Tarragona, on hi romandrà oberta al públic fins el 15 de juliol perquè tarragonins i forans en puguin gaudir.L’exposició compta amb objectes exclusius i únics, els quals només s’hi poden trobar allí. És una mostra itinerant que ha passat per una desena de ciutats i municipis d’arreu d’Espanya i que, entre d’altres, compta amb la pilota del 12-1 del mític Espanya-Malta.A partir d’ara, aquesta exposició comptarà amb una fotografia de l’equip Nàstic Genuine. Serà una de les més de 500 peces que composaran una mostra que s’ha fet molt famosa i que serà una de les estrelles del programa cultural dels Jocs Mediterranis. Cal recordar que BASF és un dels motius pels quals és possible que una exposició d’aquest calat arribi enguany a Tarragona.